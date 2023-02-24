Д’Анджело Расселл повредил голеностоп, наступив на ногу Донте Дивинченцо
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл повредил голеностопный сустав правой ноги в первой половине матча с «Голден Стэйт» (124:111).
Расселл наступил на ногу находившегося позади Донте Дивинченцо, когда готовился ввести мяч в игру из-за лицевой линии.
Д’Анджело успел отыграть 9 минут, набрав 2 очка, 4 подбора и 3 передачи. После травмы он не возвращался на площадку.
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