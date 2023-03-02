Дрэймонд Грин: «Европейских игроков не критикуют за отсутствие титулов, как американских»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что европейских игроков не критикуют, как американских звезд, за то, что они не выигрывают чемпионские титулы.
«Сегодня я видел список, который составил Стивен Эй Смит. Это было список игроков, которые находятся под самым большим давлением из-за необходимости выиграть чемпионский титул. По-моему, Джеймс Харден был на первом месте, Джейсон Тейтум – на втором, Крис Пол – на третьем, Никола Йокич – на четвертом, Луки Дончича даже не было в списке.
Мне кажется, что в последние годы европейские игроки не подвергаются такой же критике за отсутствие титулов, как американские игроки. Я этого не понимаю», – сказал Грин.
Да что там, Янниса, который выиграл свой первый титул раньше, чем Джордан, уже чуть ли не с четвертого-пятого сезона в лиге называли "очередной король регулярки, бесполезный в плей-офф"
а Дончич по сути ещё уйму лет имеет для титула.
Но образованному, начитанному, умеющему здраво размышлять Дреймонду такая информация недоступна :(