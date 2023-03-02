Дрэймонд Грин: «Европейских игроков не критикуют за отсутствие титулов, как американских»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Джеймс Харден Дрэймонд Грин Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что европейских игроков не критикуют, как американских звезд, за то, что они не выигрывают чемпионские титулы.

«Сегодня я видел список, который составил Стивен Эй Смит. Это было список игроков, которые находятся под самым большим давлением из-за необходимости выиграть чемпионский титул. По-моему, Джеймс Харден был на первом месте, Джейсон Тейтум – на втором, Крис Пол – на третьем, Никола Йокич – на четвертом, Луки Дончича даже не было в списке.

Мне кажется, что в последние годы европейские игроки не подвергаются такой же критике за отсутствие титулов, как американские игроки. Я этого не понимаю», – сказал Грин.

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5 комментариев

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Сергей Пузанков
Помимо прочего, с каких пор кому-то интересно, что там брякнул Стивен А Смит?
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Сергей Пузанков
Какой нафиг титул Дончичу в 23 года. Да и Йокич ещё молод. Тейтум тоже молодой, но его клуб каждый год в претендентах.
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BananaMama
Помню прекрасно обсуждения нулевых, что того же Дирка до 2011 называли чокером и лузером, который неспособен привести команду к титулу.
Да что там, Янниса, который выиграл свой первый титул раньше, чем Джордан, уже чуть ли не с четвертого-пятого сезона в лиге называли "очередной король регулярки, бесполезный в плей-офф"
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Сергей Орлов
Так европейские игроки не вопят на каждом углу, что они лучшие в мире.
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Jan Paskel
Ну так Йокич играет в Денвере, выжимает что возиожно.

а Дончич по сути ещё уйму лет имеет для титула.

Но образованному, начитанному, умеющему здраво размышлять Дреймонду такая информация недоступна :(
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