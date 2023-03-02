Дрэймонд Грин: «Европейских игроков не критикуют за отсутствие титулов, как американских»

Форвард « » заявил, что европейских игроков не критикуют, как американских звезд, за то, что они не выигрывают чемпионские титулы.

«Сегодня я видел список, который составил Стивен Эй Смит. Это было список игроков, которые находятся под самым большим давлением из-за необходимости выиграть чемпионский титул. По-моему, был на первом месте, Джейсон Тейтум – на втором, – на третьем, Никола Йокич – на четвертом, даже не было в списке.

Мне кажется, что в последние годы европейские игроки не подвергаются такой же критике за отсутствие титулов, как американские игроки. Я этого не понимаю», – сказал Грин.

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