Яннис Адетокумбо: «Бакс» должны выработать правильные привычки, как «Уорриорз»

Лидер « » в беседе с форвардом « » рассказал, как его команда собирается бороться за титул.

«Мы должны выработать правильные привычки. Вы сформировали отличные привычки за последние шесть или семь лет. Независимо от того, на каком месте вы находитесь, у вас всегда есть возможность выиграть. Ваши привычки трудно сломать.

Именно это мы и пытаемся сделать. Сейчас нам нужно сформировать хорошие привычки, играть в хороший баскетбол, обходиться без травм, выкладываться в защите, и, возможно, тогда мы получим шанс стать чемпионами», – сказал Адетокумбо.

«Бакс» взяли титул в 2021 году. «Уорриорз» становились чемпионами четыре раза за последние восемь лет.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?