Яннис Адетокумбо: «Бакс» должны выработать правильные привычки, как «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Дрэймонд Грин Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в беседе с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином рассказал, как его команда собирается бороться за титул.

«Мы должны выработать правильные привычки. Вы сформировали отличные привычки за последние шесть или семь лет. Независимо от того, на каком месте вы находитесь, у вас всегда есть возможность выиграть. Ваши привычки трудно сломать.

Именно это мы и пытаемся сделать. Сейчас нам нужно сформировать хорошие привычки, играть в хороший баскетбол, обходиться без травм, выкладываться в защите, и, возможно, тогда мы получим шанс стать чемпионами», – сказал Адетокумбо.

«Бакс» взяли титул в 2021 году. «Уорриорз» становились чемпионами четыре раза за последние восемь лет.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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3 комментария

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Егор Никитин
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Да ладно, 4 раза за 8 лет. 2 раза Дюрэнт затащил их в гайки.
один раз травма Кайри и Лава и один раз травма Мюррэя у Денвера (так бы первый раунд не прошли)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Кому-то по лицу прилетит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
Да ладно, 4 раза за 8 лет. 2 раза Дюрэнт затащил их в гайки.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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