Яннис Адетокумбо: «Бакс» должны выработать правильные привычки, как «Уорриорз»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в беседе с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином рассказал, как его команда собирается бороться за титул.
«Мы должны выработать правильные привычки. Вы сформировали отличные привычки за последние шесть или семь лет. Независимо от того, на каком месте вы находитесь, у вас всегда есть возможность выиграть. Ваши привычки трудно сломать.
Именно это мы и пытаемся сделать. Сейчас нам нужно сформировать хорошие привычки, играть в хороший баскетбол, обходиться без травм, выкладываться в защите, и, возможно, тогда мы получим шанс стать чемпионами», – сказал Адетокумбо.
«Бакс» взяли титул в 2021 году. «Уорриорз» становились чемпионами четыре раза за последние восемь лет.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
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