Дрэймонду Грину предстоит дополнительное обследование по поводу травмы колена

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в воскресенье пропустил второй матч подряд из-за ушиба правого колена.

Игроку предстоит пройти дополнительное обследование, которое, возможно, будет включать МРТ, сообщает ESPN.com со ссылкой на главного тренера команды Стива Керра.

Грин травмировал колено в первом матче после перерыва на Матч всех звезд против «Лейкерс» в минувший четверг.

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1 комментарий

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xamer 9
Мда, у ГСВ 6 подряд игр с соперниками за плей-инн и плей-офф, а у них Карри непонятно когда вернётся, с Уиггинсом непонятно, ещё и Дреймонд получил травму.
Тяжело будет чемпионам(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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