Дрэймонду Грину предстоит дополнительное обследование по поводу травмы колена
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в воскресенье пропустил второй матч подряд из-за ушиба правого колена.
Игроку предстоит пройти дополнительное обследование, которое, возможно, будет включать МРТ, сообщает ESPN.com со ссылкой на главного тренера команды Стива Керра.
Грин травмировал колено в первом матче после перерыва на Матч всех звезд против «Лейкерс» в минувший четверг.
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