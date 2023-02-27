Дрэймонду Грину предстоит дополнительное обследование по поводу травмы колена

Форвард « » в воскресенье пропустил второй матч подряд из-за ушиба правого колена.

Игроку предстоит пройти дополнительное обследование, которое, возможно, будет включать МРТ, сообщает ESPN.com со ссылкой на главного тренера команды .

Грин травмировал колено в первом матче после перерыва на Матч всех звезд против «Лейкерс» в минувший четверг.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»