Шэйдон Шарп исполнил постер-данк через Дрэймонда Грина
Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп в матче против «Голден Стэйт» исполнил шикарный постер-данк через форварда Дрэймонда Грина.
«Блэйзерс» уступили «Уорриорз» в гостях – 105:123. Шарп завершил встречу с 13 очками и 4 подборами.
Напомним, что Шарп был приглашен на прошедший конкурс данков в Солт-Лейк-Сити, но отказался от участия и был заменен на Джерико Симса («Нью-Йорк»).
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