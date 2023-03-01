Шэйдон Шарп исполнил постер-данк через Дрэймонда Грина

Теги Голден Стэйт Портленд НБА видео Дрэймонд Грин Шэйдон Шарп Баскетбол

Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп в матче против «Голден Стэйт» исполнил шикарный постер-данк через форварда Дрэймонда Грина.

«Блэйзерс» уступили «Уорриорз» в гостях – 105:123. Шарп завершил встречу с 13 очками и 4 подборами.

Напомним, что Шарп был приглашен на прошедший конкурс данков в Солт-Лейк-Сити, но отказался от участия и был заменен на Джерико Симса («Нью-Йорк»).

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Попробовал бы он так через Макланга забить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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