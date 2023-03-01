Шэйдон Шарп исполнил постер-данк через Дрэймонда Грина

Новичок « » в матче против « » исполнил шикарный постер-данк через форварда .

«Блэйзерс» уступили «Уорриорз» в гостях – 105:123. Шарп завершил встречу с 13 очками и 4 подборами.

Напомним, что Шарп был приглашен на прошедший конкурс данков в Солт-Лейк-Сити, но отказался от участия и был заменен на Джерико Симса («Нью-Йорк»).

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