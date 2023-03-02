Дрэймонд Грин призывает отменить «Месяц черной истории» в США

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Февраль в США проходит под знаком празднования истории афроамериканского населения и черной культуры, месяц является важной частью современной социальной повестки. Игрок «Уорриорз» Дреймонд Грин не согласен с таким положением вещей.

«Месяц черной истории», можем мы избавиться от него в какой-то момент? На каком-то этапе? Почему мы празднуем нашу историю в самый короткий месяц в году? Пока некоторые губернаторы пытаются вымарать нашу историю из школьных учебников, я не соглашусь с тем, что мы должны ограничиваться 28 днями. В какой-то момент я бы хотел избавиться от этого празднования», – заявил Грин.

Спорное заявление Дрэймонда не означает, что он хочет запретить людям изучать культуру афроамериканцев.

«Не отменить историю черных, как они пытаются это сделать, а отменить «Месяц истории черных». Преподавать историю моего народа с 1 января по 31 декабря, снова и снова. Вот чего я хочу», – сказал форвард «Голден Стейт».

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4 комментария

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Райли Карри
Не все черные тупые. Только такие как Дрэймонд. Важно понимать, что дело не в цвете кожи, а в умении думать. Кто-то может, а кто-тот Дрэймонд.
В очередной раз, заткнись и стучи мячом.
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Сергей Орлов
В общем хочет год чёрной истории. Совсем спятили, конечно.
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Scrumhalf
Что поделать с тем, что истории черных хватает только на месяц? Одно и тоже по кругу весь год рассказывать?
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0
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Алексей Ильин
Шиза какая то
+7
0
+7
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