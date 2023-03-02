Дрэймонд Грин призывает отменить «Месяц черной истории» в США

Февраль в США проходит под знаком празднования истории афроамериканского населения и черной культуры, месяц является важной частью современной социальной повестки. Игрок «Уорриорз» Дреймонд Грин не согласен с таким положением вещей.

«Месяц черной истории», можем мы избавиться от него в какой-то момент? На каком-то этапе? Почему мы празднуем нашу историю в самый короткий месяц в году? Пока некоторые губернаторы пытаются вымарать нашу историю из школьных учебников, я не соглашусь с тем, что мы должны ограничиваться 28 днями. В какой-то момент я бы хотел избавиться от этого празднования», – заявил Грин.

Спорное заявление не означает, что он хочет запретить людям изучать культуру афроамериканцев.

«Не отменить историю черных, как они пытаются это сделать, а отменить «Месяц истории черных». Преподавать историю моего народа с 1 января по 31 декабря, снова и снова. Вот чего я хочу», – сказал форвард «Голден Стейт».

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