Леброн Джеймс избежал операции на стопе

Форварду «Лейкерс» не потребуется операция на правой стопе, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Джеймс травмировался во время воскресного матча против «Далласа» (111:108). Сообщалось, что четырехкратный чемпион, скорее всего, пропустит 2-3 недели.

На следующий день после матча Джеймс выложил в социальных сетях фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой».

« » занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов