Леброн Джеймс избежал операции на стопе

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу не потребуется операция на правой стопе, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Джеймс травмировался во время воскресного матча против «Далласа» (111:108). Сообщалось, что четырехкратный чемпион, скорее всего, пропустит 2-3 недели.

На следующий день после матча Джеймс выложил в социальных сетях фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой».

«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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3 комментария

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Consistency
Грустно, конечно, что даже такой железный человек начал сыпаться. С другой стороны, в 38 лет большинство уже вообще карьеру завершили, причём, многие несколько лет как, а ЛеБрон играет в том же объёме и с той же нагрузкой, это неправильно. Вообще возможно, выбором Дэвиса он себе сломал и укоротил конец карьеры, тк вместо постепенного отхода на роль второй звезды вынужден пахать не просто первой, а по пол-сезона первой без второй. Хорошо, что гайку взяли.

А вообще, как показывают примеры Джеймса, Надаля, Джоковича (пока в меньшей степени) и так далее - спортсмены очевидно продлили долголетие, великие спортсмены могут оставаться на топовом уровне до 35, иногда даже до 40, и ладно уровень - там все же характер, опыт, менталка, работа над новыми скиллами - но можно даже по атлетизму проседать не так сильно. Вон Брон, конечно, в стартовой скорости потерял, но все еще имеет отличную, а данчит, носится, прыгает и толкается вообще все еще на элитном уровне, Надаль перебегивает молодых, скачет как козлик, Джокович может десятичасовой матч отыграть по ощущениям. Но вот травматичность начинает расти драматически в какой-то момент, и с этим медицина пока не справляется. Мышцы по-прежнему можно поддерживать в плюс-минус топовом состоянии, но они менее эластичны, больше подвержены травмам, им нужно больше времени для восстановления.
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egro92
Прекрасные новости
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Gulom Azizkhujaev
Здоровья! Рекорды сами себя не побьют
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