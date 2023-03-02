Эксперт Колин Каухерд: «Здоровые «Лейкерс» обыграют «Наггетс» в серии плей-офф»

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» обыграют « » в серии плей-офф, если обе команды будут в полных составах.

«Если бы «Лейкерс» были здоровы, я бы поставил на них. Я не верю в победу «Денвера» на Западе.

В плей-офф побеждает тот, кто очень хорош в определенных вещах. Глубина состава не имеет значения. Награды не имеют значения. MVP не имеет значения. Когда Леброн и здоровы, «Лейкерс» очень хороши в определенных вещах», – сказал Каухерд.

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