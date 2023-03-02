Эксперт Колин Каухерд: «Здоровые «Лейкерс» обыграют «Наггетс» в серии плей-офф»
Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» обыграют «Денвер» в серии плей-офф, если обе команды будут в полных составах.
«Если бы «Лейкерс» были здоровы, я бы поставил на них. Я не верю в победу «Денвера» на Западе.
В плей-офф побеждает тот, кто очень хорош в определенных вещах. Глубина состава не имеет значения. Награды не имеют значения. MVP не имеет значения. Когда Леброн и Дэвис здоровы, «Лейкерс» очень хороши в определенных вещах», – сказал Каухерд.
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Но во-первых, здоровые Лейкерс это сущность мифическая, а во-вторых, об жирного чокера в плей-офф ноги вытерла бы даже команда из Дуайта Ховарда, его транс-бойфренда, накуренного Пола Пирса, Артема Панченко и мамы Кевина Дюранта