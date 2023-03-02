Эксперт Колин Каухерд: «Здоровые «Лейкерс» обыграют «Наггетс» в серии плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Энтони Дэвис Колин Каухерд Баскетбол

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» обыграют «Денвер» в серии плей-офф, если обе команды будут в полных составах.

«Если бы «Лейкерс» были здоровы, я бы поставил на них. Я не верю в победу «Денвера» на Западе.

В плей-офф побеждает тот, кто очень хорош в определенных вещах. Глубина состава не имеет значения. Награды не имеют значения. MVP не имеет значения. Когда Леброн и Дэвис здоровы, «Лейкерс» очень хороши в определенных вещах», –  сказал Каухерд.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

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10 комментариев

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Drinkinss
Ответ Consistency
Здоровые - да. Но во-первых, здоровые Лейкерс это сущность мифическая, а во-вторых, об жирного чокера в плей-офф ноги вытерла бы даже команда из Дуайта Ховарда, его транс-бойфренда, накуренного Пола Пирса, Артема Панченко и мамы Кевина Дюранта
а ты хорош..
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lecter666_destiny
Ответ Крокозябра
Кто в ЛАЛ, кроме Дэвиса и Леброна может похвастаться опытом игр в плей-офф? А без опыта в постсизоне очень тяжко. Почему "эксперт" Каухерд этого не понимает?
Шредер как бы там постоянно рубился, даже помню.в Атланте клатчевал нормально, Рассел и Бизли немножко были там.
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Крокозябра
Если ЛАЛ пролетят мимо, эти "эксперты" будут говорить, что если бы они вышли в плей-офф, то обыграли бы любую команду.
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Consistency
Здоровые - да.
Но во-первых, здоровые Лейкерс это сущность мифическая, а во-вторых, об жирного чокера в плей-офф ноги вытерла бы даже команда из Дуайта Ховарда, его транс-бойфренда, накуренного Пола Пирса, Артема Панченко и мамы Кевина Дюранта
+1
-1
0
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Крокозябра
Кто в ЛАЛ, кроме Дэвиса и Леброна может похвастаться опытом игр в плей-офф? А без опыта в постсизоне очень тяжко. Почему "эксперт" Каухерд этого не понимает?
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dev0
Ответ Tim Timson
здоровые Лейкерс это что за клуб вообще?)
Это не клуб, это - оксюморон.
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dev0
Гайку Николе, чтобы закрылись все эти эксперты недоделанные.
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kaimussen
Чтобы обыграть кого-то в плей-офф, туда нужно сначала попасть, а с таким лазаретом шансы не 100%.
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Tim Timson
здоровые Лейкерс это что за клуб вообще?)
+4
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Maverick_388
Демагогия из серии, если бы Леброн не травмировался, то он бы сейчас играл...
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