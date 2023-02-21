Сборная России в товарищеском матче победила сербскую «Мегу»
Сборная России одержала победу над сербской «Мегой» (85:74) в рамках товарищеского матча, который прошел сегодня в Белграде.
Самыми результативными в составе россйской команды стали игроки «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских (17 очков) и Андрей Мартюк (16 очков, 6 подборов), а также форвард «Енисея» Сергей Балашов (13 очков).
В пятницу, 23 февраля, Россия встретится с еще одним белградским клубом ФМП, который также выступает в Адриатической лиге.
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