Сборная России в товарищеском матче победила сербскую «Мегу»

Сборная России одержала победу над сербской « » (85:74) в рамках товарищеского матча, который прошел сегодня в Белграде.

Самыми результативными в составе россйской команды стали игроки «Локомотива-Кубань» (17 очков) и (16 очков, 6 подборов), а также форвард « » Сергей Балашов (13 очков).

В пятницу, 23 февраля, Россия встретится с еще одним белградским клубом ФМП, который также выступает в Адриатической лиге.

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА