Андрей Мартюк – о дебюте за сборную России: «Был уверен в себе на 100 процентов»

Центровой «Локомотива-Кубань» поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.

В матче с сербской «Мегой» Мартюк набрал 16 очков.

– Волновались перед дебютным матчем или были уверены в себе?

– Был уверен на 100 процентов. Я играю в баскетбол, зачем волноваться?

– Насколько велика была мотивация перед матчем?

– С Зораном она не нужна – он сам мотивация.

– Насколько непривычно было играть за сборную против клуба?

– Я раньше за сборную вообще не играл. Поэтому ситуация была необычной вдвойне. Ряд игроков «Меги» вместе уже несколько сезонов, тренируются два раза в день. Мы же работали только 5 дней. Передачи у нас ходили хорошо, но часто не забивали свободные броски. Забили бы – выиграли крупнее.

– Как оцените игру – свою и команды?

– Мне можно было получше сыграть в защите. Один раз в нападении промахнулся из-под щита, но это вопрос индивидуально к себе. Команда выиграла, и это главное. Все ребята молодцы, очень старались, бились в защите, видели друг друга, вовремя отдавали передачи. Не было какой-то единоличной игры, все друг друга поддерживали. Классная атмосфера!

– Каковы главные задачи этих товарищеских матчей?

– Притереться друг другу. Понять кто и как подходит под систему сборной – с прицелом на будущее.

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