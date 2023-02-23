Андрей Мартюк – о дебюте за сборную России: «Был уверен в себе на 100 процентов»
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.
В матче с сербской «Мегой» Мартюк набрал 16 очков.
– Волновались перед дебютным матчем или были уверены в себе?
– Был уверен на 100 процентов. Я играю в баскетбол, зачем волноваться?
– Насколько велика была мотивация перед матчем?
– С Зораном она не нужна – он сам мотивация.
– Насколько непривычно было играть за сборную против клуба?
– Я раньше за сборную вообще не играл. Поэтому ситуация была необычной вдвойне. Ряд игроков «Меги» вместе уже несколько сезонов, тренируются два раза в день. Мы же работали только 5 дней. Передачи у нас ходили хорошо, но часто не забивали свободные броски. Забили бы – выиграли крупнее.
– Как оцените игру – свою и команды?
– Мне можно было получше сыграть в защите. Один раз в нападении промахнулся из-под щита, но это вопрос индивидуально к себе. Команда выиграла, и это главное. Все ребята молодцы, очень старались, бились в защите, видели друг друга, вовремя отдавали передачи. Не было какой-то единоличной игры, все друг друга поддерживали. Классная атмосфера!
– Каковы главные задачи этих товарищеских матчей?
– Притереться друг другу. Понять кто и как подходит под систему сборной – с прицелом на будущее.
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