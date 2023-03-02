Агасий Тоноян вернулся в «Автодор»

«Автодор» объявил о переходе в команду форварда (24 года, 203 см). Сроки контракта не сообщаются.

Тоноян начинал профессиональную карьеру в саратовской команде в 2015-2016 годах. В составе «молодежки» он стал серебряным призером молодежной лиги ВТБ и вошел в символическая пятерку «Финала восьми» турнира.

В нынешнем сезоне Тоноян выступал в Суперлиге за «Барнаул», набирая 12,1 очка, 5,7 подбора и 4,4 передачи в среднем за матч.

«Безумно счастлив вернуться в Саратов. Спасибо Владимиру Евстафьевичу за возможность работать и становится лучше. « » – большая команда, с великими традициями и любящими болельщиками», – сказал форвард.

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