Евгений Минченко: «Если будем действовать организованно, нам подвластен любой соперник»

Центровой « » после победы над «Пармой» (91:83) в лиге ВТБ отметил влияние командных взаимодействий на результат.

«Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой важной победой! Мы выложились на 200%. Эта игра была важной для обеих команд. «Парма» доставила нам сложностей на обеих сторонах площадки, но тренерский штаб отлично подготовил нас к этой игре. Решающей для победы стала вторая половина, и то, с каким настроем мы вышли и провели третью четверть!

Обстановка в команде рабочая, мы собрались здесь, чтобы выигрывать и радовать наших болельщиков победами! Мы знаем, что, если будем действовать так же командно и организованно в защите и нападении, нам подвластен любой соперник! Ждем всех саратовцев на домашней игре против «Енисея» 3 марта! Нам нужна ваша поддержка. Вперед, Автодор!» – сказал Минченко.

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