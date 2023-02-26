Евгений Пашутин: «Парма» стала совершать ошибки и хуже играть в защите»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин остался недоволен обороной команды в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (83:91).
«Мы понимали, что «Автодор» нашел свой ритм и стал лучше играть в защите, используя размер, особенно во время смен. Начало игры мы провели в недостаточно агрессивной манере, а «Автодор» почуствовал силы и понял, что сегодня может играть с нами. В третьей четверти мы стали совершать ошибки и хуже играть в защите. Такая игра в обороне – это моя отвественность.
Сегодня наши болельщики показали мощную поддержку, а мы, к сожалению, не ответили им той же энергией. Ситуация неприятная, но нужно двигаться дальше. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу», – сказал Пашутин.
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