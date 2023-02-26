Бранислав Вичентич: «Сегодня мы показали, как должны играть. Хочу сказать браво парням»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (91:83).

«Сначала хочу поздравить моих игроков. Сегодня мы встречались с очень хорошей командой и показали в последних двух четвертях, как мы должны играть. Так что еще раз хочу сказать браво парням. Продолжаем чемпионат, впереди еще шесть игр, поэтому будем готовиться к каждому сопернику», – заявил Вичентич.

«Автодор» сравнялся с «Пармой» и «Самарой» в борьбе за лидерство в группе Б Единой лиги. Все три команды имеют результат 11-15.

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