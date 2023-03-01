Малик Ньюмэн — MVP февраля в Единой лиге ВТБ

Защитник « » признан MVP чемпионата лиги ВТБ-2022/23 по итогам февраля.

«Автодор» в прошедшем месяце выиграл три матча из трех, победив «Енисей», «Минск» и «Парму», и на сегодняшний день лидирует в группе «Б» с результатом 11-15. Кроме того, «Автодор» остается единственной командой лиги, не потерпевшей ни одного поражения на втором этапе регулярного чемпионата.

Показатели Ньюмэна в феврале составили 21,3 очка при 42,4% с игры, 4,3 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч. В матче против «Енисея» американец обновил личный рекорд сезона по результативности, набрав 27 очков.

Ньюмэн является самым результативным игроком сезона-2022/23 с показателем 19,3 очка в среднем за матч.

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