Зоран Лукич о матче с «Зенитом»: «Есть такое чувство, что их очень задело недавнее поражение от нас»

Теги Зенит БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич ожидает увидеть особую мотивацию от игроков «Зенита» в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ

«Ожидаем совсем другой «Зенит» нежели при нашей последней встрече в Нижнем Новгороде.

Есть такое чувство, что их очень задело поражение от нас. И именно эту информацию я стараюсь донести до наших игроков», – заявил Лукич.

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