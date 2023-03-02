Зоран Лукич о матче с «Зенитом»: «Есть такое чувство, что их очень задело недавнее поражение от нас»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» ожидает увидеть особую мотивацию от игроков « » в сегодняшнем матче лиги ВТБ

«Ожидаем совсем другой «Зенит» нежели при нашей последней встрече в Нижнем Новгороде.

Есть такое чувство, что их очень задело поражение от нас. И именно эту информацию я стараюсь донести до наших игроков», – заявил Лукич.

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