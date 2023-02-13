Зоран Лукич: «Зенит» в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» перед встречей с « » в Единой лиге ВТБ высоко оценил уровень соперника.

«По сравнению с нашей последней встречей в ноябре «Зенит» в ближайшем матче будет выглядеть совершенно иначе. Пять или шесть игроков, приезжавших тогда в , не будут участвовать по разным причинам.

Наш соперник провел дополнительную селекцию, взял на смену ушедшим игрокам несколько хороших исполнителей и в последнем матче с показал, кто является действующим чемпионом лиги ВТБ. Они играют разнообразно, и помогает им в этом глубина их состава.

В первую очередь нам необходимо действовать с высокой степенью концентрации и не терять фокус на деталях. Одновременно это не должно затормозить движение мяча в фазе атаки. Возможно, нас ожидает одна из самых тяжелых встреч с начала чемпионата. С другой стороны, в первой шестерке легких игр не бывает», – сказал Лукич.

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