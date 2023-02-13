Зоран Лукич: «Зенит» в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом»

Теги ЦСКА Зенит БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич перед встречей с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ высоко оценил уровень соперника.

«По сравнению с нашей последней встречей в ноябре «Зенит» в ближайшем матче будет выглядеть совершенно иначе. Пять или шесть игроков, приезжавших тогда в Нижний, не будут участвовать по разным причинам.

Наш соперник провел дополнительную селекцию, взял на смену ушедшим игрокам несколько хороших исполнителей и в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Они играют разнообразно, и помогает им в этом глубина их состава.

В первую очередь нам необходимо действовать с высокой степенью концентрации и не терять фокус на деталях. Одновременно это не должно затормозить движение мяча в фазе атаки. Возможно, нас ожидает одна из самых тяжелых встреч с начала чемпионата. С другой стороны, в первой шестерке легких игр не бывает», – сказал Лукич.

«Мечтаю вернуться». Олег Окулов тренировал на Матче звезд и оказался «слишком именитым» тренером для Суперлиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий