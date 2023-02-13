Зоран Лукич: «Усталость накопилась, у некоторых игроков пустота в глазах»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после победы над действующим чемпионом Лиги ВТБ « » (79:72) посетовал на усталость у некоторых игроков своей команды.

«Хочу поздравить свой коллектив с важной победой. Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах.

сегодня не чувствовал свой бросок — ноль дальних попаданий из восьми. Проблемы не только у него — отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют.

Спасибо парням за самоотдачу. Если бы мы попадали, разница была бы побольше, но мне кажется, показали достаточно. Надо делать выводы, впереди очень важные игры», – сказал Лукич.

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