Зоран Лукич: «Усталость накопилась, у некоторых игроков пустота в глазах»

Теги Зенит Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после победы над действующим чемпионом Лиги ВТБ «Зенитом» (79:72) посетовал на усталость у некоторых игроков своей команды.

«Хочу поздравить свой коллектив с важной победой. Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах.

Бабурин сегодня не чувствовал свой бросок — ноль дальних попаданий из восьми. Проблемы не только у него — Хвостов отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют.

Спасибо парням за самоотдачу. Если бы мы попадали, разница была бы побольше, но мне кажется, показали достаточно. Надо делать выводы, впереди очень важные игры», – сказал Лукич.

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