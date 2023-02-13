Зоран Лукич: «Усталость накопилась, у некоторых игроков пустота в глазах»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после победы над действующим чемпионом Лиги ВТБ «Зенитом» (79:72) посетовал на усталость у некоторых игроков своей команды.
«Хочу поздравить свой коллектив с важной победой. Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах.
Бабурин сегодня не чувствовал свой бросок — ноль дальних попаданий из восьми. Проблемы не только у него — Хвостов отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют.
Спасибо парням за самоотдачу. Если бы мы попадали, разница была бы побольше, но мне кажется, показали достаточно. Надо делать выводы, впереди очень важные игры», – сказал Лукич.
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