Зоран Лукич: «НН» имел реальный шанс взять матч с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после матча против «Зенита» (67:72) в лиге ВТБ отметил прогресс своей команды.

«В первую очередь, я хотел бы поздравить с заслуженной победой. Вы уже видели, что, начиная с матча в Перми, наша команда несколько подняла уровень своей игры, и сегодня это было тоже заметно. Мы имели реальный шанс взять этот матч, однако я должен отметить два ключевых момента, повлиявших на результат.

Во-первых, было четыре лэй-апа, когда мы шли в проход на пустое кольцо, и у нас выбивали мяч, то есть это наши ошибки при защите мяча. Во-вторых, было четыре лэй-апа, которые мы промазали сами. Итого восемь ситуаций, где недоработали. Реализуй мы хотя бы два момента из восьми, уже можно было бы рассчитывать на ничью. А так качество игры «Зенита» сегодня перевесило», – сказал Лукич.

«Нижний Новгород» уступил в концовке «Парме» (83:85) 18 ноября, после чего уверенно обыграл «Астану» (86:59) 23 ноября.

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