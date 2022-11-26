Зоран Лукич – о матче против «Зенита»: «Если в каждой детали будем отрабатывать на 150 процентов, у нас появится шанс»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» рассказал, за счет чего его команда может обыграть действующего чемпиона Лиги ВТБ в завтрашнем домашнем матче.

«Наш ближайший соперник «Зенит» — это коллектив-чемпион, и они доказали свой статус в предыдущем матче с «Самарой». Длинная скамейка позволяет им доминировать над любым соперником.

В первой половине игры в Санкт-Петербурге мы не сумели справиться с их контактным баскетболом. Сумеем ли справиться с ним сейчас в Нижнем Новгороде — это ключевой момент для нас в завтрашнем матче. Если в каждой детали будем отрабатывать на 150 процентов, у нас появится шанс», – сказал Лукич.

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