Ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Лейкерс» в среду обыграли на выезде «Оклахому» – 123:117.

«Лейкерс» удалось победить одного из конкурентов без травмированных игроков стартовой пятерки , (у обоих проблемы с правой стопой) и Д’Анджело Расселла (растяжение связок голеностопа).

В составе «озерников» самым результативным стал , который 22 из 26 своих очков набрал во второй половине.

« » занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33. На 10-м месте «Новый Орлеан» (30-32).

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