«Лейкерс» обыграли «Оклахому» без Джеймса, Дэвиса и Расселла

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Оклахома-Сити Энтони Дэвис Деннис Шредер Д’Анджело Расселл Баскетбол

Ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Лейкерс» в среду обыграли на выезде «Оклахому» – 123:117.

«Лейкерс» удалось победить одного из конкурентов без травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса (у обоих проблемы с правой стопой) и Д’Анджело Расселла (растяжение связок голеностопа).

В составе «озерников» самым результативным стал Деннис Шредер, который 22 из 26 своих очков набрал во второй половине.

«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33. На 10-м месте «Новый Орлеан» (30-32).

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8 комментариев

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bodros
Было тяжело, но ОКС с поставленной задачей справились
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lecter666_destiny
Только нужно было написать, что ОКС без ШГА, который для них как Брон и Дэвис вместе взятые
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+4
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A. V.
Чувствую, что озёрники своими качелями (выигра-проиграли) будут нам до последнего нервы делать напрядёнными
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Никита Фартушной
Честно в таком случае было бы написать обыграли Оклахому без ШГА
+15
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Nightyork97
Ответ Alex Smith
Тогда уж если по этому матчу судить то ЛАЛ Дениса Шрёдера
Нет, он не достоин брать такую династию в свои руки. Ривз единственный наследник престола после ухода Карузо.
+5
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Alex Smith
Ответ Nightyork97
Когда уже нормальный заголовок. ЛАЛ Остина Ривза обыграли Оклахому.
Тогда уж если по этому матчу судить то ЛАЛ Дениса Шрёдера
+4
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+4
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MTZ_2022
Давайте так играть до конца сезона..вдруг за плей-ин зацепятся.
+5
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+5
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Nightyork97
Когда уже нормальный заголовок. ЛАЛ Остина Ривза обыграли Оклахому.
+41
-2
+39
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