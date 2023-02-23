Джален Роуз: «Если Энтони Дэвис не сломается, «Лейкерс» будут в плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джален Роуз Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз назвал условие, при котором «Лейкерс» исправят нынешнее положение и выйдут в плей-офф.

«Верю, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис найдут способ вывести «Лейкерс» в плей-офф. Они усилили состав Д’Анджело Расселом, у них появился Руи Хатимура.

Леброн продолжает доминировать на площадке, как и раньше, и если Дэвис не сломается, «Лейкерс» попадут в плей-офф. Тогда нам не придется испытывать смущение из-за того, что знаменитый клуб снова не попал туда», – заявил Роуз.

«Лейкерс» с результатом 27-32 занимают 13-е место в Западной конференции. «Оклахома» (28-29) замыкает зону плей-ин, «Даллас» (31-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

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3 комментария

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Лиллард унижатель!
Еще один игры не смотрит. Хачимуре резко срезали минуты. Никудышный игрочишка оказался.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Если Дэвис не сломается и не будет хандрить, как в последних 5-7 матчах. 20+9 - это не то, что от него ждут люди.
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Goddemic
Опять. Как тут не вспомнить лаконийцев. Ответ на это заявление будет из одного слова: "Если")
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