Бывший игрок , эксперт ESPN Джален Роуз назвал условие, при котором «Лейкерс» исправят нынешнее положение и выйдут в плей-офф.

«Верю, что и найдут способ вывести « » в плей-офф. Они усилили состав Д’Анджело Расселом, у них появился .

Леброн продолжает доминировать на площадке, как и раньше, и если Дэвис не сломается, «Лейкерс» попадут в плей-офф. Тогда нам не придется испытывать смущение из-за того, что знаменитый клуб снова не попал туда», – заявил Роуз.

«Лейкерс» с результатом 27-32 занимают 13-е место в Западной конференции. «Оклахома» (28-29) замыкает зону плей-ин, «Даллас» (31-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов