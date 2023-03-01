Энтони Дэвис и Д’Анджело Расселл пропустят матч против «Оклахомы» из-за травм

Тяжелый форвард « » и защитник команды Д’Анджело Расселл не примут участие в сегодняшнем матче против «Оклахомы».

Дэвис испытывает проблемы с правой стопой. Расселл еще не восстановился после растяжения связок правого голеностопного сустава. Защитник подвернул ногу на прошлой неделе и уже пропустил два матча.

«Лейкерс» сегодня проведут второй матч за два дня. Вчера команда проиграла «Мемфису» (109:121).

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА