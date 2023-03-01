Энтони Дэвис и Д’Анджело Расселл пропустят матч против «Оклахомы» из-за травм

Теги травмы Лейкерс НБА Оклахома-Сити Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник команды Д’Анджело Расселл не примут участие в сегодняшнем матче против «Оклахомы».

Дэвис испытывает проблемы с правой стопой. Расселл еще не восстановился после растяжения связок правого голеностопного сустава. Защитник подвернул ногу на прошлой неделе и уже пропустил два матча.

«Лейкерс» сегодня проведут второй матч за два дня. Вчера команда проиграла «Мемфису» (109:121).

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22 комментария

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Вадим Дзахоев
Ответ lecter666_destiny
Он не вылетел, он устал и отдыхает...
Была инфа, что он неудачно приземлился и стопу подвернул, а учитывая, что это Дэвис… кто его знает
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Суперпупс
Ответ Витька Литва
совсем недавно тренер говортл, что плэй-ин неплохо, но цель – плэй-офф, ну ну...
я даже помню как Брон вообще критиковал идею плей-ин как таковую :))
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lecter666_destiny
Ответ Вадим Дзахоев
Приехали… Хотя ШГА не играет, при хорошем раскладе могут и одержать победу. Хоть бы Энтони вылетел ненадолго, а то без него даже со здоровым Броном шансов на плов у ЛАД маловато
Он не вылетел, он устал и отдыхает...
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Вадим Дзахоев
Приехали… Хотя ШГА не играет, при хорошем раскладе могут и одержать победу. Хоть бы Энтони вылетел ненадолго, а то без него даже со здоровым Броном шансов на плов у ЛАД маловато
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lecter666_destiny
Ответ Иван Андриенко
Оклахоме уже ничего не надо. Посмотрите последние матчи Оклы, они уже без ШГА и им всего 3 игры до топ-5 в шансах на первый пик. Первых 4 танкистов Детройт, Хьюстон, САС и Шарлотт не догнать никак уже. ШГА на МВЗ попал, молодняк подключили, Джей Даб (12 пик) активно развивается, в ПО особо ничего не светит, смысл булки рвать?
А кто у лал будет играть? Биг трио криворукиЙ Браун, тупейший Хачапуря и бесполезный в пике Вандербилт???
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lecter666_destiny
Ответ Ал Б
На спортсе все тихо, лишь сожаления от его хрустального здоровья
Нет, я имел ввиду в американских пабликах типа твиттера итд
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lecter666_destiny
Конечно Дэвис не имеет вообще ни гордости, ни спортивной злости, ни воле к победе. Леброн сильно в нем ошибся...
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Иван Андриенко
Оклахоме уже ничего не надо. Посмотрите последние матчи Оклы, они уже без ШГА и им всего 3 игры до топ-5 в шансах на первый пик. Первых 4 танкистов Детройт, Хьюстон, САС и Шарлотт не догнать никак уже.
ШГА на МВЗ попал, молодняк подключили, Джей Даб (12 пик) активно развивается, в ПО особо ничего не светит, смысл булки рвать?
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Ал Б
Ответ lecter666_destiny
Какой же срач стоит в пабликах ЛАЛ, как же там Дэвиса поливают...
На спортсе все тихо, лишь сожаления от его хрустального здоровья
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lecter666_destiny
Какой же срач стоит в пабликах ЛАЛ, как же там Дэвиса поливают...
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Lost
Самое смешное что летом Дэвиса не будут трейдить ему сделают операцию и он пропустит следующий сезон и стоимость на рынке его теперь равна нулю
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dev0
Если кто не понял, именно поэтому в Лэйкерс не верили. Время решающих матчей, и обе главные звезды пропускают игры из-за травм.
+1
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Витька Литва
совсем недавно тренер говортл, что плэй-ин неплохо, но цель – плэй-офф, ну ну...
+1
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lecter666_destiny
Ответ Lost
Гениальное решение играть б2б Дэвиса против мемфиса и отдыхать против оклахомы когда нужно было сделать ровным счетом наоборот
Я все написал в основной сетке. Я просто в шоке от всего этого... Просто нет слов, чтоб не забанили...
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dev0
Ответ Insamo217
Вестбрук хотя бы играл постоянно)
Сомнительный плюс)
+3
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Lost
Гениальное решение играть б2б Дэвиса против мемфиса и отдыхать против оклахомы когда нужно было сделать ровным счетом наоборот
+6
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+6
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xQcoW
Джарет Джексон уничтожил гордость Дэвиса просто
+1
-1
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Максим Максимов
Если проиграют ,то габела
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Tim Timson
сейчас Беверли , который сам себя обменял напишет. он то видимо в плей-инн будет играть)
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Insamo217
Вестбрук хотя бы играл постоянно)
+12
-1
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Stan WarHammer
Я, конечно, оптимист, но, похоже, дело пахнет керосином, потому что если не брать такие матчи, то можно готовиться к ближайшему длительному отдыху.
+7
0
+7
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Edem
Недолго музыка играла
+1
0
+1
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