Энтони Дэвис и Д’Анджело Расселл пропустят матч против «Оклахомы» из-за травм
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник команды Д’Анджело Расселл не примут участие в сегодняшнем матче против «Оклахомы».
Дэвис испытывает проблемы с правой стопой. Расселл еще не восстановился после растяжения связок правого голеностопного сустава. Защитник подвернул ногу на прошлой неделе и уже пропустил два матча.
«Лейкерс» сегодня проведут второй матч за два дня. Вчера команда проиграла «Мемфису» (109:121).
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