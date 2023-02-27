«Лейкерс» отыграли «-27» в матче против «Мэверикс». Это самый крупный камбэк команды с 2002 года
В воскресенье, 26 февраля, «Лейкерс» одержали гостевую победу над «Далласом», отыграв отставание в 27 очков в третьей четверти.
Это самый крупный камбэк «Лейкерс» с 6 декабря 2002 года, когда они отыграли «-30». Примечательно, что соперником команды в том матче также были «Мэверикс».
Кроме того, 27 очков – это повторение самого крупного камбэка в карьере Леброна Джеймса.
Джеймс завершил матч с 26 очками, 8 подборами и 3 передачами. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис – 30 очков, 15 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота.
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