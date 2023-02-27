«Лейкерс» отыграли «-27» в матче против «Мэверикс». Это самый крупный камбэк команды с 2002 года

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис Баскетбол

В воскресенье, 26 февраля, «Лейкерс» одержали гостевую победу над «Далласом», отыграв отставание в 27 очков в третьей четверти.

Это самый крупный камбэк «Лейкерс» с 6 декабря 2002 года, когда они отыграли «-30». Примечательно, что соперником команды в том матче также были «Мэверикс».

Кроме того, 27 очков – это повторение самого крупного камбэка в карьере Леброна Джеймса.

Джеймс завершил матч с 26 очками, 8 подборами и 3 передачами. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис – 30 очков, 15 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

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4 комментария

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alexLA
Как же круто, когда в защите связка Вандербилд и Дэвис, выдающийся камбэк!
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Телохранитель Джеймса Уорти
Низкий поклон Дэвису и Вандербилту, вот такой игрой и добываются выходы в ПО 💪🏼
+4
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A. V.
Бросил смотреть в середине второй четверти, а оно вона как развернулось
+9
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Sergio19882007
пока что дуэт Далласа не вывозит)
+1
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