«Лейкерс» отыграли «-27» в матче против «Мэверикс». Это самый крупный камбэк команды с 2002 года

В воскресенье, 26 февраля, « » одержали гостевую победу над « », отыграв отставание в 27 очков в третьей четверти.

Это самый крупный камбэк «Лейкерс» с 6 декабря 2002 года, когда они отыграли «-30». Примечательно, что соперником команды в том матче также были «Мэверикс».

Кроме того, 27 очков – это повторение самого крупного камбэка в карьере .

Джеймс завершил матч с 26 очками, 8 подборами и 3 передачами. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал – 30 очков, 15 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота.

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