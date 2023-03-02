Джейсон Тейтум набрал 41 очко в победном матче с «Кливлендом» Митчелла Донована
«Бостон» в среду обыграл «Кливленд» (117:113) в матче фаворитов Восточной конференции.
В активе лидера «Селтикс» Джейсона Тейтума 41 очко, 11 подборов и 8 передач при 13 из 21 с игры.
Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 44 очка, 4 подбора и 5 передач при 17 из 32 с игры.
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