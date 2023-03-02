Джейсон Тейтум набрал 41 очко в победном матче с «Кливлендом» Митчелла Донована

« » в среду обыграл « » (117:113) в матче фаворитов Восточной конференции.

В активе лидера «Селтикс» 41 очко, 11 подборов и 8 передач при 13 из 21 с игры.

Звездный защитник «Кавальерс» набрал 44 очка, 4 подбора и 5 передач при 17 из 32 с игры.

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла