Джейсон Тейтум набрал 41 очко в победном матче с «Кливлендом» Митчелла Донована

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«Бостон» в среду обыграл «Кливленд» (117:113) в матче фаворитов Восточной конференции.

В активе лидера «Селтикс» Джейсона Тейтума 41 очко, 11 подборов и 8 передач при 13 из 21 с игры.

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 44 очка, 4 подбора и 5 передач при 17 из 32 с игры.

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