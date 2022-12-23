Яннис – лидер гонки за MVP по версии NBA.com, Йокич – 2-й, Тейтум – 3-й, Дюрэнт – 4-й

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся на первое место в рейтинге претендентов на приз Самому ценному игроку .

В нынешнем сезоне средние показатели грик-фрика составляют 31,6 очка, 11,2 подбора и 5,1 передачи. «Бакс» обошли «Селтикс» и возглавили турнирную таблице лиги.

На второй позиции в гонке за MVP находится центровой «Денвера» Никола Йокич. Форвард « » Джейсон Тейтум потерял лидерство и опустился на третье место.

Лидер « » помог своей команде одержать 7 побед подряд и вышел на четвертое место рейтинга претендентов на Самого ценного игрока.

Гонка за MVP сезона НБА

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

5. Джа Морэнт («Мемфис»)

6. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

7-8. Лука Дончич («Даллас»)

7-8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

9. Донован Митчелл (« »)

10. Девин Букер («Финикс»)

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать