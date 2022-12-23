Яннис – лидер гонки за MVP по версии NBA.com, Йокич – 2-й, Тейтум – 3-й, Дюрэнт – 4-й

Теги Бостон Кливленд Даллас Денвер Мемфис Милуоки Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Финикс НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Донован Митчелл Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся на первое место в рейтинге претендентов на приз Самому ценному игроку НБА.

В нынешнем сезоне средние показатели грик-фрика составляют 31,6 очка, 11,2 подбора и 5,1 передачи. «Бакс» обошли «Селтикс» и возглавили турнирную таблице лиги.

На второй позиции в гонке за MVP находится центровой «Денвера» Никола Йокич. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум потерял лидерство и опустился на третье место.

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт помог своей команде одержать 7 побед подряд и вышел на четвертое место рейтинга претендентов на Самого ценного игрока.

Гонка за MVP сезона НБА

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

5. Джа Морэнт («Мемфис»)

6. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

7-8. Лука Дончич («Даллас»)

7-8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

9. Донован Митчелл («Кливленд»)

10. Девин Букер («Финикс»)

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Prokopchuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Европа наносит ответный удар. Неужели представителям США придется еще как минимум год обойтись без МВП. Посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Первая четверка разыграют .. остальные далеко и на их место вполне можно ставить и других и никто не заметит .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Three Days Grace
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурзин Ринат
Джа выше некоторых, это конечно бред , но Пиар и Маркетинг творит чудеса
Как обычно слепой хейт. Мемфис сейчас на втором месте. Было бы странно, если б Морэнт отсутствовал в списке
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лебарь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дончич камбалой на дно.
Внизу под ним тройка, которая на первом повороте его легко обходит и Дончич за пределами десятки,... прислушиваются к спорту 🥵🤣
Ничо, будет он первым,...в третьем десятке
🙈
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Джа выше некоторых, это конечно бред , но Пиар и Маркетинг творит чудеса
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kc6nxy8whs
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бред
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий