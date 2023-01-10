Лука Дончич – главный претендент на MVP сезона-22/23 по мнению журналистов НБА, Джордан Пул – на Лучшего шестого
НБА провела традиционный опрос журналистов в середине регулярного чемпионата и выявила главных претендентов на получение индивидуальных наград.
По мнению представителей медиа, Лука Дончич имеет наибольшие шансы стать MVP нынешнего сезона. Словенец получил 43% голосов и опередил центрового действующего обладателя награды Николу Йокича (40%).
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул считается лидером гонки за звание Лучшего шестого.
Кроме того, журналисты выбрали лучших игроков на каждой позиции по итогам первой половины регулярки.
Главный претенденты на индивидуальные награды НБА-2023
Самый ценный игрок – Лука Дончич, «Даллас» (43%)
Лучший новичок – Паоло Банкеро, «Орландо» (97%)
Лучший оборонительный игрок – Брук Лопес, «Милуоки» (37%)
Лучший шестой игрок – Джордан Пул, «Голден Стэйт» (33%)
Самый прогрессирующий игрок – Лаури Маркканен, «Юта» (53%)
Лучший игрок в клатче – Лука Дончич, «Даллас» (47%)
Символическая пятерка НБА-2023
Разыгрывающий – Лука Дончич, «Даллас» (80%)
Атакующий защитник – Донован Митчелл, «Кливленд» (62%)
Легкий форвард – Джейсон Тейтум, «Бостон» (62%)
Мощный форвард – Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (72%)
Центровой – Никола Йокич, «Денвер» (86%)
Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Смотрим графы стартер/резерв, вообще отлично видно какой из Пула замечательный лучший шестой. Да тот же Матурин, который почти все свои матчи с лавки играл, имеет, имхо, лучшие показатели