Лука Дончич – главный претендент на MVP сезона-22/23 по мнению журналистов НБА, Джордан Пул – на Лучшего шестого

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НБА провела традиционный опрос журналистов в середине регулярного чемпионата и выявила главных претендентов на получение индивидуальных наград.

По мнению представителей медиа, Лука Дончич имеет наибольшие шансы стать MVP нынешнего сезона. Словенец получил 43% голосов и опередил центрового действующего обладателя награды Николу Йокича (40%).

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул считается лидером гонки за звание Лучшего шестого.

Кроме того, журналисты выбрали лучших игроков на каждой позиции по итогам первой половины регулярки.

Главный претенденты на индивидуальные награды НБА-2023

Самый ценный игрок – Лука Дончич, «Даллас» (43%)

Лучший новичок – Паоло Банкеро, «Орландо» (97%)

Лучший оборонительный игрок – Брук Лопес, «Милуоки» (37%)

Лучший шестой игрок – Джордан Пул, «Голден Стэйт» (33%)

Самый прогрессирующий игрок – Лаури Маркканен, «Юта» (53%)

Лучший игрок в клатче – Лука Дончич, «Даллас» (47%)

Символическая пятерка НБА-2023

Разыгрывающий – Лука Дончич, «Даллас» (80%)

Атакующий защитник – Донован Митчелл, «Кливленд» (62%)

Легкий форвард – Джейсон Тейтум, «Бостон» (62%)

Мощный форвард – Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (72%)

Центровой – Никола Йокич, «Денвер» (86%)

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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11 комментариев

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totocash
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Лучший прогрессирующий игрок это тайриз халибертон
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Red_Star
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Ответ Самый адовый Крикун
Ну и на баскет-референс всё есть https://www.basketball-reference.com/players/p/poolejo01/splits/2023 Смотрим графы стартер/резерв, вообще отлично видно какой из Пула замечательный лучший шестой. Да тот же Матурин, который почти все свои матчи с лавки играл, имеет, имхо, лучшие показатели
Наверное учитывают, что после травмы Карри Пул вынужден играть со старта. Декабрьская статистика отличная 26.8 очков при 45%, хотя именно тогда выходил со старта, да.
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Мурзин Ринат
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Ответ сейяр снайпер
Так и будет,не сомневайтесь.
В прошлом году сошлись всё звезды на небе и бардак в Юте и бардак после дня рождения Криса Пола, когда Санс слили преимущество 2:0 , 100% уверен , что нынешний Даллас не пройдёт даже первого раунда
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udod
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бедный Эмбиид) чувак второй по результативности игрок лиги (33.5 очка в среднем), а на позицию центра в символическую пятёрку у Йокича 80% голосов
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Самый адовый Крикун
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Ответ Самый адовый Крикун
А какие там критерии по количеству выходов со скамейки на лучшего шестого? У Пула 21 старт из 40 матчей.
Ну и на баскет-референс всё есть https://www.basketball-reference.com/players/p/poolejo01/splits/2023
Смотрим графы стартер/резерв, вообще отлично видно какой из Пула замечательный лучший шестой. Да тот же Матурин, который почти все свои матчи с лавки играл, имеет, имхо, лучшие показатели
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сейяр снайпер
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Ответ Białystok Forch
Очень надеюсь, что Лука сможет привезти Даллас к финалу конференции и, хотя б, пройти это этап.
Так и будет,не сомневайтесь.
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Самый адовый Крикун
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А какие там критерии по количеству выходов со скамейки на лучшего шестого? У Пула 21 старт из 40 матчей.
+6
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Białystok Forch
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Очень надеюсь, что Лука сможет привезти Даллас к финалу конференции и, хотя б, пройти это этап.
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Олег Сорокин
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Ответ Мурзин Ринат
Уж лучше Портис лучший шестой , и стабилен и полезен, да даже тот же Уэстбрук, Пул же выдаёт 1 матч из 10
В старте так оно и может быть если со скамейки то лучше конечно
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БУГАЙ
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Матурин лучший новичок
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Мурзин Ринат
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Уж лучше Портис лучший шестой , и стабилен и полезен, да даже тот же Уэстбрук, Пул же выдаёт 1 матч из 10
+14
-3
+11
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