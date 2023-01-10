Лука Дончич – главный претендент на MVP сезона-22/23 по мнению журналистов НБА, Джордан Пул – на Лучшего шестого

НБА провела традиционный опрос журналистов в середине регулярного чемпионата и выявила главных претендентов на получение индивидуальных наград.

По мнению представителей медиа, Лука Дончич имеет наибольшие шансы стать MVP нынешнего сезона. Словенец получил 43% голосов и опередил центрового действующего обладателя награды Николу Йокича (40%).

Атакующий защитник « » Джордан Пул считается лидером гонки за звание Лучшего шестого.

Кроме того, журналисты выбрали лучших игроков на каждой позиции по итогам первой половины регулярки.

Главный претенденты на индивидуальные награды НБА-2023

Самый ценный игрок – Лука Дончич, «Даллас» (43%)

Лучший новичок – Паоло Банкеро, «Орландо» (97%)

Лучший оборонительный игрок – Брук Лопес, « » (37%)

Лучший шестой игрок – Джордан Пул, «Голден Стэйт» (33%)

Самый прогрессирующий игрок – Лаури Маркканен, «Юта» (53%)

Лучший игрок в клатче – Лука Дончич, «Даллас» (47%)

Символическая пятерка НБА-2023

Разыгрывающий – , «Даллас» (80%)

Атакующий защитник – Донован Митчелл, « » (62%)

Легкий форвард – Джейсон Тейтум, « » (62%)

Мощный форвард – Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (72%)

Центровой – Никола Йокич, «Денвер» (86%)

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать