Сергей Базаревич: «Самаре» не хватило индивидуальных действий»

Главный тренер «Самары» после поражения от « » (69:74) отметил недостаток индивидуального мастерства.

«Тяжелое поражение, тем более, с такой поддержкой зала. Обидно проигрывать. Как ни банально звучит, нужно было выигрывать. Для болельщиков, для самих себя, для нашего турнирного положения.

Мы предупреждали игроков, что подбор будет ключевым фактором, и 10 очков второго шанса в третьей четверти – это непозволительно. Цифры вроде бы нормальные – но нам не хватило атак из-за того, что мы медленно реализовывали какие-то моменты один на один и не всегда делали то, что надо. И нам не хватило, похоже, жесткости.

Мы ожили в концовке, когда уже вроде как игра уходила, появился какой-то шанс – но этого было недостаточно. И не хватило каких-то индивидуальных действий: там не забили открытый бросок, здесь не забили, тут мяч не туда упал – все по чуть-чуть к основной проблеме», – заявил Базаревич.

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