Юрий Умрихин: «В «Енисее» все очень хорошо друг друга знают и понимают»

Защитник «Самары» Юрий Умрихин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « »

«По сравнению с теми матчами, что мы играли до нового года, у «Енисея» появились новые игроки, например, Суприм Ханна. Но вообще костяк команды играет вместе довольно долго: те же Герасимов, Балашов, Иван Викторов, Алексей Бабушкин два-три сезона играют вместе под руководством одного тренера, все очень хорошо друг друга знают и понимают. Думаю, это самый главный козырь «Енисея».

А лидеры команды, Анджело Уорнер и Орландо Коулмэн – очень агрессивные игроки, заточенные на атаку и подбор в нападении. Нужно будет их остановить, и мы постараемся это сделать», – сказал Умрихин.

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