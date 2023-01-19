Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Енисей», «Самара» – «Минск», МБА – «Нижний Новгород»

В четверг, 19 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Пермская «Парма» примет на своей площадке красноярский « », «Самара» – белорусский « ».

МБА и «Нижний Новгород» сразятся за 4-е место в таблице.

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Положение команд: ЦСКА – 21-0, – 19-2, Зенит – 15-5, МБА – 13-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, – 8-13, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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