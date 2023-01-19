Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Енисей», «Самара» – «Минск», МБА – «Нижний Новгород»
В четверг, 19 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Пермская «Парма» примет на своей площадке красноярский «Енисей», «Самара» – белорусский «Минск».
МБА и «Нижний Новгород» сразятся за 4-е место в таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 19 января, 18.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 19-2, Зенит – 15-5, МБА – 13-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 8-13, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
«Химки» возвращаются? Набрали ход в суперлиге, вернулись на Матч ТВ и разгромили клуб Лиги ВТБ в Кубке России
Комментарии