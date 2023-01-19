Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Енисей», «Самара» – «Минск», МБА – «Нижний Новгород»

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В четверг, 19 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Пермская «Парма» примет на своей площадке красноярский «Енисей», «Самара» – белорусский «Минск».

МБА и «Нижний Новгород» сразятся за 4-е место в таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Парма-Пари – Енисей
Дата проведения
19 января, 17.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Самара – Минск
Дата проведения
19 января, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

МБА – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
19 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 19-2, Зенит – 15-5, МБА – 13-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 8-13, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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