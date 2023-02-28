Один из руководителей клуба в общении с журналистом Bleacher Report Эриком Пинкусом заявил, что разыгрывающий « » Кайри Ирвинг не будет вступать в новые скандалы до того, пока не получит новый крупный контракт.

«Кайри Ирвинг будет вести себя покладисто до того, как получит деньги. После этого все изменится.

«Даллас» не отпустит его. Если только он и Дончич будут открыто ненавидеть друг друга», – заявил один из руководителей клубов НБА.

Ирвинг был обменян в «Мэверикс» 7 ферваля. С того момента команда идет с показателем 3-4.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?