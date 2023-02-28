Руководитель клуба НБА о Кайри Ирвинге: «Он будет вести себя покладисто до того, как получит контракт»
Один из руководителей клуба НБА в общении с журналистом Bleacher Report Эриком Пинкусом заявил, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не будет вступать в новые скандалы до того, пока не получит новый крупный контракт.
«Кайри Ирвинг будет вести себя покладисто до того, как получит деньги. После этого все изменится.
«Даллас» не отпустит его. Если только он и Дончич будут открыто ненавидеть друг друга», – заявил один из руководителей клубов НБА.
Ирвинг был обменян в «Мэверикс» 7 ферваля. С того момента команда идет с показателем 3-4.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Конечно найдется такой "умный" кто кинет в него максималкой.
типа у нас тут Дончич один кукует и уже мысленно пакует чемоданы потому что с далласскими дубами ему в плей-офф ничего не светит. так вот же топ готовый - давайте его возьмём вместо того чтобы активно поработать и найти нормальные варианты! то что этот чел 100% раньше или позже начнёт руинить химию в команде и дизморалить Дончича руководству далласа фиолетово. в конце концов Дончич просто свалит из клуба и всё.