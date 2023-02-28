Руководитель клуба НБА о Кайри Ирвинге: «Он будет вести себя покладисто до того, как получит контракт»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Один из руководителей клуба НБА в общении с журналистом Bleacher Report Эриком Пинкусом заявил, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не будет вступать в новые скандалы до того, пока не получит новый крупный контракт.

«Кайри Ирвинг будет вести себя покладисто до того, как получит деньги. После этого все изменится.

«Даллас» не отпустит его. Если только он и Дончич будут открыто ненавидеть друг друга», – заявил один из руководителей клубов НБА.

Ирвинг был обменян в «Мэверикс» 7 ферваля. С того момента команда идет с показателем 3-4.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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11 комментариев

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Райли Карри
Представляю как Ирвинг в кибитке направляется в резервацию.
Конечно найдется такой "умный" кто кинет в него максималкой.
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Azat LA
Ответ Роман Князефф
По уровню очевидности это уже не капитан, а генерал -майор 😂😂😂😂
А если точнее, более известный как Генерал Ясен Буй. :)
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Алексааандр
если с ним реально будут подписывать максималку, то там точно будут пункты косающиеся выходок Кайри, чтобы как минимум пытаться это всё контролировать
+2
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Роман Князефф
Ответ кандид
Спасибо, капитан Очевидность.
По уровню очевидности это уже не капитан, а генерал -майор 😂😂😂😂
+2
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+1
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Holo Dilnick
Интересно, что Кирюша сам об этом же заявил, когда менялся из Нетс: я буду руководствоваться прежде всего своими интересами и интересами своей семьи.
+2
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+2
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Дуойка Бубнова
желание пойти по пути наименьшего сопротивления - это признак слабости руководства Далласа.

типа у нас тут Дончич один кукует и уже мысленно пакует чемоданы потому что с далласскими дубами ему в плей-офф ничего не светит. так вот же топ готовый - давайте его возьмём вместо того чтобы активно поработать и найти нормальные варианты! то что этот чел 100% раньше или позже начнёт руинить химию в команде и дизморалить Дончича руководству далласа фиолетово. в конце концов Дончич просто свалит из клуба и всё.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Это собирательной образ +/- любого негра в контрактный год
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-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну вы прям капитан очевидность, господин руководитель. Ваше имя случайно не Джозеф Цай? Или вы из Бостона? Или из Кливленда?
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-1
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whoisme
Но если так, то все кроме Кьюбана и Леброна, который явно устроит истерику в кабинете Джинни это понимают. Имхо, если Даллас сделает это, готов забиться на деньги, что Дончич запросит обмен максимум зимой 2024
+5
0
+5
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Exterior
Ожидаемо
+7
0
+7
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кандид
Спасибо, капитан Очевидность.
+22
0
+22
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