Джейсон Кидд: «С Ирвингом Дончич может чаще бросать или проходить после получения»

Главный тренер « » рассказал о взаимодействии и на площадке.

«Мы двигаем мяч. Люди говорят, что Луке и Кайри нужен мяч, но они также умеют заигрывать своих одноклубников. До прихода Кайри у Луки было по два-три момента за игру, когда он мог сразу пройти после получения передачи. В прошлом матче у него было около восьми таких моментов.

Это просто другая игра для него. Теперь он может чаще бросать или проходить после получения. Он может использовать свои габариты, чтобы заработать фол и отправиться на линию штрафных бросков. Это другая игра. Он один из лучших баскетболистов в мире. Думаю, он отлично читает все эти ситуации», – сказал Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?