Кайри Ирвинг летом будет претендовать на максимальную зарплату (Bleacher Report)
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг планирует выйти на рынок свободных агентов в межсезонье.
По информации обозревателя Bleacher Report Эрика Пинкуса, Ирвинг будет претендовать на максимальную зарплату. «Маверикс» смогут предложить ему 5-летний контракт на сумму около 272 миллионов долларов.
По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб намерен сохранить звездного баскетболиста.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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