Кайри Ирвинг летом будет претендовать на максимальную зарплату (Bleacher Report)

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг планирует выйти на рынок свободных агентов в межсезонье.

По информации обозревателя Bleacher Report Эрика Пинкуса, Ирвинг будет претендовать на максимальную зарплату. «Маверикс» смогут предложить ему 5-летний контракт на сумму около 272 миллионов долларов.

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб намерен сохранить звездного баскетболиста.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?