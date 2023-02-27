Кайри Ирвинг летом будет претендовать на максимальную зарплату (Bleacher Report)

Теги Даллас НБА ESPN Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг планирует выйти на рынок свободных агентов в межсезонье.

По информации обозревателя Bleacher Report Эрика Пинкуса, Ирвинг будет претендовать на максимальную зарплату. «Маверикс» смогут предложить ему 5-летний контракт на сумму около 272 миллионов долларов.

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб намерен сохранить звездного баскетболиста.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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3 комментария

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Алексааандр
получит контакт и понесется опять, в этом году не кайф ему исполнять, тогда не дадут максималку
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Вадим Дзахоев
Платить ему 54,5 лямов за сезон, учитывая то, что это Кайри, которому все, что угодно, может в голову ударить-это, конечно, такое себе
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anastasia Krugova
Деньги не мои, владельцу лучше знать как управлять своим клубом ))но блин ...какая максималка Ирвингу .... с его тараканами в голове ...(((
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