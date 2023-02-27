Леброн Джеймс эффектно накрыл лэй-ап Кайри Ирвинга со спины

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Далласа» (111:108) отметился эффектным блок-шотом, накрыв лэй-ап Кайри Ирвинга со спины.

Эпизод случился за 1:27 до конца первой половины встречи. Ирвинг убежал в контратаку против нескольких игроков «Лейкерс» и попытался исполнить лэй-ап левой рукой. Леброн успел вовремя вернуться в защиту и смахнул мяч с руки бывшего одноклубника в аут.

Джеймс и Ирвинг ранее выступали вместе за «Кливленд» и привели команду к чемпионскому титулу в 2016 году.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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