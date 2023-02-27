Леброн Джеймс эффектно накрыл лэй-ап Кайри Ирвинга со спины

Форвард «Лейкерс» во время матча против « » (111:108) отметился эффектным блок-шотом, накрыв лэй-ап со спины.

Эпизод случился за 1:27 до конца первой половины встречи. Ирвинг убежал в контратаку против нескольких игроков « » и попытался исполнить лэй-ап левой рукой. Леброн успел вовремя вернуться в защиту и смахнул мяч с руки бывшего одноклубника в аут.

Джеймс и Ирвинг ранее выступали вместе за «Кливленд» и привели команду к чемпионскому титулу в 2016 году.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов