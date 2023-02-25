Кевин Дюрэнт лучший в НБА по эффективности бросков с дриблинга, Леброн Джеймс – худший

Теги Атланта Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Бруклин Финикс Портленд НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Сет Карри Де′Андре Хантер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт лидирует в НБА по эффективности бросков в прыжке после дриблинга. Новобранец «Санз» набирает 1,34 очка в среднем за попытку в этом сезоне.

Ближайший преследователь Дюрэнта в данном рейтинге Дэмиан Лиллард («Портленд») имеет показатель 1,13 очка за один бросок с дриблинга. В топ-5 также входят Кайри Ирвинг (1,12) из «Далласа», Де’Андре Хантер (1,12) из «Атланты» и Сет Карри (1,11) из «Бруклина».

Примечательно, что среди 63 игроков, которые совершили не менее 100 бросков после дриблинга в нынешнем сезоне, худшую эффективность показал звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набирает 0,69 очка за одну попытку.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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2 комментария

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emptinesspetr
Просто: Кевин Дюрант лучший в НБА.
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Tim Timson
Сет Карри удивил?. ну и Леброн))
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