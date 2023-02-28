Разыгрывающий « » набрал 71 очко в матче против « » (131:114), обновив личный рекорд результативности.

Лиллард реализовал 22 из 38 бросков с игры, 13 из 22 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Общая дистанция его точных бросков в этой встрече составила 128 метров, что является новым рекордом НБА.

Дэмиан стал одним из четырех игроков НБА, которым удалось реализовать за матч 13 и более 3-очковых.

Ранее подобное делали лишь , и Зак Лавин.

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