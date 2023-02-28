Дэмиан Лиллард стал одним из четырех игроков НБА, которым удавалось реализовать за матч 13 и более 3-очковых

Теги Хьюстон Портленд НБА видео Стефен Карри Клэй Томпсон Дэмиан Лиллард Зак Лавин Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард набрал 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114), обновив личный рекорд результативности.

Лиллард реализовал 22 из 38 бросков с игры, 13 из 22 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Общая дистанция его точных бросков в этой встрече составила 128 метров, что является новым рекордом НБА.

Дэмиан стал одним из четырех игроков НБА, которым удалось реализовать за матч 13 и более 3-очковых.

Ранее подобное делали лишь Клэй Томпсон, Стефен Карри и Зак Лавин.

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2 комментария

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starina1
Как Лавин к ним в компанию то попал? Пять овертаймов сыграл?
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Herodotus
Я летом 14 забил на площадке
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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