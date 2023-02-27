Дэмиан Лиллард исполнил постер-данк через Джабари Смита с фолом

Теги Хьюстон Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Джабари Смит Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в матче против «Хьюстона» исполнил мощный данк через новичка Джабари Смита с фолом.

За 6:20 до конца четвертой четверти Лиллард прошел по центру и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением форварда «Рокетс».

Лиллард набрал 71 очко, установив личный рекорд результативности в одном матче. Встреча закончилась победой «Блэйзерс» со счетом 131:114.

351 очко на двоих! «Клипперс» с Уэстбруком и «Кингз» с лучшей атакой НБА подарили вторую самую результативную игру в истории

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий