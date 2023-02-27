Дэмиан Лиллард исполнил постер-данк через Джабари Смита с фолом
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в матче против «Хьюстона» исполнил мощный данк через новичка Джабари Смита с фолом.
За 6:20 до конца четвертой четверти Лиллард прошел по центру и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением форварда «Рокетс».
Лиллард набрал 71 очко, установив личный рекорд результативности в одном матче. Встреча закончилась победой «Блэйзерс» со счетом 131:114.
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