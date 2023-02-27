Дэмиан Лиллард установил рекорд карьеры, набрав 71 очко в победном матче против «Хьюстона»

Теги Уилт Чемберлен Хьюстон Кобе Брайант Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Донован Митчелл Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард установил личный рекорд результативности и рекорд клуба, набрав 71 очко в победном домашнем матче против «Хьюстона» (131:114).

32-летний защитник реализовал 22 из 38 с игры, 13 из 22 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 6 передач за 39 минут на паркете.

Предыдущим рекордом Лилларда была отметка в 61 очко, которой он достигал дважды.

Лиллард пять раз за карьеру набирал 60 и более очков за один матч и занимает третье место в истории НБА по этому показателю, уступая только Уилту Чемберлену (32) и Кобе Брайанту (6).

В первой половине встречи Лиллард записал на свой счет 41 очко. За последние 25 лет это удавалось только двум игрокам. Кобе Брайант набрал 42 очка 28 марта 2003 года, Кайри Ирвинг – 41 очко 15 марта 2022-го.

Лиллард стал восьмым и самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 70+ очков за один матч. Впервые в истории лиги двум игрокам удалось достичь этой отметки в одном сезоне. 2 января защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко в победном матче против «Чикаго».

В концовке встречи болельщики «Блэйзерс» устроили Лилларду овации стоя.

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11 комментариев

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Xell
При этом будет без титула в Портленде. Жесть.
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alexis2020
давненько матчи Портленда не смотрел. теперь нашёлся повод посмотреть
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dev0
Лиллард все ещё может, вопросов нет. Но можно ли матчи с Хьюстоном назвать баскетболом? Не знаю.
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Vesperat96
просто гений, в соло тащит Портленд
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Hollywood Hogan
Лиллард - крут, нереально крут, но, не поймите меня неправильно, сам баскет в исполнении этих, да и большинства команд НБА - какой-то матч звёзд на вялого. Примитив.
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Саша Федотов
Ответ Грустный Тролль
ничего страшного, можно будет свалить на "криворуких" партнеров все, а что сам Лиллард часто дичь в плей-офф творит. Например, броски через лес рук, это все мелочи, все равно партнеры и тренер виноваты)
😄
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Грустный Тролль
Ответ Саша Федотов
да, жаль что в плей-офф таких матчей от него не увидим 😊
ничего страшного, можно будет свалить на "криворуких" партнеров все, а что сам Лиллард часто дичь в плей-офф творит. Например, броски через лес рук, это все мелочи, все равно партнеры и тренер виноваты)
+8
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Саша Федотов
Ответ Nightyork97
Топ-перформанс. Великая игра, что у него летело в первой и в конце второй четверти – все к просмотру. Это невероятно, как же круто, что я это увидел в прямом эфире. Дейм-тайм, спасибо
да, жаль что в плей-офф таких матчей от него не увидим 😊
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Ryan T.
Это было эпично. Да, конечно это был танкующий "Хьюстон", но всё-равно.
Дэйм ТОПовый игрок. Но чёрт возьми, Кронин! Сделай ты уже ему нормальную команду!
С победой всех болельщиков "ПТБ"! Надо цепляться за плей-ин. ⚫🔴
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Ущев Сергей
Это было грандиозно!
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Nightyork97
Топ-перформанс. Великая игра, что у него летело в первой и в конце второй четверти – все к просмотру. Это невероятно, как же круто, что я это увидел в прямом эфире. Дейм-тайм, спасибо
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