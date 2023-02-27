Дэмиан Лиллард установил рекорд карьеры, набрав 71 очко в победном матче против «Хьюстона»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард установил личный рекорд результативности и рекорд клуба, набрав 71 очко в победном домашнем матче против «Хьюстона» (131:114).
32-летний защитник реализовал 22 из 38 с игры, 13 из 22 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 6 передач за 39 минут на паркете.
Предыдущим рекордом Лилларда была отметка в 61 очко, которой он достигал дважды.
Лиллард пять раз за карьеру набирал 60 и более очков за один матч и занимает третье место в истории НБА по этому показателю, уступая только Уилту Чемберлену (32) и Кобе Брайанту (6).
В первой половине встречи Лиллард записал на свой счет 41 очко. За последние 25 лет это удавалось только двум игрокам. Кобе Брайант набрал 42 очка 28 марта 2003 года, Кайри Ирвинг – 41 очко 15 марта 2022-го.
Лиллард стал восьмым и самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 70+ очков за один матч. Впервые в истории лиги двум игрокам удалось достичь этой отметки в одном сезоне. 2 января защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко в победном матче против «Чикаго».
В концовке встречи болельщики «Блэйзерс» устроили Лилларду овации стоя.
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