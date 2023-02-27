Игроки «Портленда» устроили Дэмиану Лилларду душ на площадке

Игроки « » по окончании матча против « » (131:114) отпраздновали 71 очко , облив своего партнера по команде из бутылок.

«У нас осталось 22 матча, и мы должны выиграть как можно больше из них. Всей команде нужно приложить усилия, но я должен быть максимально агрессивным и делать все от меня зависящее, чтобы мы побеждали. Сегодня я старался быть в атакующем режиме», – сказал Лиллард в интервью.

Лиллард установил личный и клубный рекорд по количеству очков в одном матче (71).

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