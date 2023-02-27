Игроки «Портленда» устроили Дэмиану Лилларду душ на площадке

Теги Хьюстон Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Игроки «Портленда» по окончании матча против «Хьюстона» (131:114) отпраздновали 71 очко Дэмиана Лилларда, облив своего партнера по команде из бутылок.

«У нас осталось 22 матча, и мы должны выиграть как можно больше из них. Всей команде нужно приложить усилия, но я должен быть максимально агрессивным и делать все от меня зависящее, чтобы мы побеждали. Сегодня я старался быть в атакующем режиме», – сказал Лиллард в интервью.

Лиллард установил личный и клубный рекорд по количеству очков в одном матче (71).

Вторая самая результативная игра в истории НБА! «Кингз» и «Клипперс» (теперь и с Уэстбруком) устроили шоу

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
Команда даже в плейинн не проходит, а там чуть ли не выигрыш кубка празднуют. В мусорное время зачем стату набивал?
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Пока все жаловались, что невозможно смотреть МВЗ, в МВЗ превратилась регулярка. Какой-нибудь Янг такими темпами лет через пять будет по 90 наваливать пару раз в сезон, плетясь где-нибудь на 13-м месте.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий