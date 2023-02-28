Леброн Джеймс выложил фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на несколько недель из-за травмы правой стопы.
Джеймс выложил в социальных сетях фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой» и несколькими эмодзи.
38-летнему баскетболисту предстоит пройти дополнительное обследование, прежде чем станут известны более точные сроки восстановления.
«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.
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Соцсети Леброна Джеймса
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