Леброн Джеймс выложил фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на несколько недель из-за травмы правой стопы.

Джеймс выложил в социальных сетях фотографию поврежденной стопы с подписью «Полный отстой» и несколькими эмодзи.

38-летнему баскетболисту предстоит пройти дополнительное обследование, прежде чем станут известны более точные сроки восстановления.

«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.

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5 комментариев

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4eLOVE4iK
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Zion Williams is really Fkn
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Александр Спирин
Рецидив прилетел, что ли? По виду отёка, как при разрыве, нет. Откуда такая печаль?..
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Расс
Не sucks, а socks
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Nikolay
И он доиграл игру.
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lecter666_destiny
Это не полный отстой, это просто конец сезона, учитывая,что Рассел тоже аут на неизвестное время. А Дэвис не суперзвезда, чтоб затащить команду хотя бы на 10 места
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