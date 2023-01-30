Звездные форварды Леброн Джеймс («Лейкерс») и Джейсон Тейтум (« ») в шутливой форме обсудили в соцсетях пропущенный судьями фол на лидере калифорнийцев на последних секундах основного времени матча между командами.

Леброн выложил фотографию эпизода и написал «Хороший блок-шот, ».

Тейтум сделал репост с подписью «😅 Этот матч был словно в тумане... Хорошая игра, чемпион 🤞🤝»

Комментируя эпизод в общении с журналистам, Тейтум произнес: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Соцсети Леброна Джеймса