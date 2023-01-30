Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум обсудили судейскую ошибку в социальных сетях
Звездные форварды Леброн Джеймс («Лейкерс») и Джейсон Тейтум («Бостон») в шутливой форме обсудили в соцсетях пропущенный судьями фол на лидере калифорнийцев на последних секундах основного времени матча между командами.
Леброн выложил фотографию эпизода и написал «Хороший блок-шот, Джейсон Тейтум».
Тейтум сделал репост с подписью «😅 Этот матч был словно в тумане... Хорошая игра, чемпион 🤞🤝»
Комментируя эпизод в общении с журналистам, Тейтум произнес: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло».
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Соцсети Леброна Джеймса
Но в целом, Тейтум правильно фолил - в предплечье, иначе Леброн наверняка бы занёс даже с фолом.
Просто бросковый фол, который пропустили кроты на судьях.