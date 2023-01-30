Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум обсудили судейскую ошибку в социальных сетях

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото судьи соцсети Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездные форварды Леброн Джеймс («Лейкерс») и Джейсон Тейтум («Бостон») в шутливой форме обсудили в соцсетях пропущенный судьями фол на лидере калифорнийцев на последних секундах основного времени матча между командами.

Леброн выложил фотографию эпизода и написал «Хороший блок-шот, Джейсон Тейтум».

Тейтум сделал репост с подписью «😅 Этот матч был словно в тумане... Хорошая игра, чемпион 🤞🤝»

Комментируя эпизод в общении с журналистам, Тейтум произнес: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Соцсети Леброна Джеймса

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18 комментариев

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blooooomka
Мдааа... Тэйтум конкретно Филипа рубит)))
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rachavdosku
Джейсон Тейтуман - кандидат на звание МВП ( мало выносимая погода).
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ken35
Дурочку включил
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Адмирал МакКряк
Ответ zetamol
"наспех сделанный фейк! Подумайте, кому это могло быть выгодно?" - универсальная формула уже давно)
Брон сам на себе фолил, чтобы подставить Тейтума🧐
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Goddemic
Прикольно. На фото локоть судьи, который в двух метрах и смотрит ... куда?)
Но в целом, Тейтум правильно фолил - в предплечье, иначе Леброн наверняка бы занёс даже с фолом.
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frog19
Это была рука бога в баскетболе )))
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kisliy33
3-я украденная игра за последний месяц... в принципе тренд понятен. молодежь, все дела.
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sasaicustoms
Братишк, отсыпь немного тумана
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Mr.BadGuy
Шикарный блок по той части мяча которая рука
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Kikir
Ответ Xell
Это чистый энд ван
Энд ван Каноби, юный падаван?
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Додик Аксель
Туман и помутнение было у рядом стоящего судьи...
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Cubs-V
И силуэт судьи. Который в 2 метрах стоит.
+7
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zetamol
Ответ AnTikVar
Неопытный Тейтум. Фотошоп, монтаж и т.д. Не мог отмазаться по-нормальному)))
"наспех сделанный фейк! Подумайте, кому это могло быть выгодно?" - универсальная формула уже давно)
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...Quo Vadis...
Сделал бы нарезку, сколько ошибались в пользу Леброна, потом его фото с полотенцем (из слитого овертайма) и надпись: этого эпизода могло бы и не быть.
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AnTikVar
Неопытный Тейтум. Фотошоп, монтаж и т.д. Не мог отмазаться по-нормальному)))
+2
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Свежий
Если не знаешь, как отмазаться, списывай всё на "туман" (с) Джейсон Тейтум.
+26
-3
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Кирилл
Ответ Xell
Это чистый энд ван
Но ведь Леброн не забил чтобы это был «чистый энд ван»..
Просто бросковый фол, который пропустили кроты на судьях.
+20
-3
+17
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Xell
Это чистый энд ван
+3
-11
-8
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