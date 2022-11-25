В составе сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре представлен полузащитник .

В социальных сетях обратили внимание на внешнее сходство Мбемо с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом.

«Так вот почему Леброн пропустил последние пять матчей», – написано в аккаунте LakeShowYo.

37-летний Джеймс не оставил забавную историю без внимания.

«Ну да, мне надо делать работу и в других местах тоже 🤷‍♂️🤣🤣», – написал баскетболист.

Камерун в первом матче на турнире уступил Швейцарии со счетом 0-1. Джеймс пропустил 5 матчей подряд из-за проблем с бедром.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

LakeShowYo