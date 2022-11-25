Леброн отреагировал на появление в составе сборной Камеруна на ЧМ в Катаре своего «двойника»
В составе сборной Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре представлен полузащитник Бриан Мбемо.
В социальных сетях обратили внимание на внешнее сходство Мбемо с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом.
«Так вот почему Леброн пропустил последние пять матчей», – написано в аккаунте LakeShowYo.
37-летний Джеймс не оставил забавную историю без внимания.
«Ну да, мне надо делать работу и в других местах тоже 🤷♂️🤣🤣», – написал баскетболист.
Камерун в первом матче на турнире уступил Швейцарии со счетом 0-1. Джеймс пропустил 5 матчей подряд из-за проблем с бедром.
«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
LakeShowYo
Комментарии