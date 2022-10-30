Леброн – об Энтони Эдвардсе: «С ним трудно справиться! Молодой король»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное атакующему защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу.

«Тимбервулвс» обыграли «Лейкерс» со счетом 111:102. Эдвардс набрал 29 очков (11-22 с игры, 3-8 из-за дуги), Джеймс – 28 очков (10-24, 1-6).

После матча «Миннесота» опубликовала в интаграме фото дуэли баскетболистов. Лидер «Лейкерс» репостнул в сторис и прокомментировал данную запись.

«С ним трудно справиться! Молодой король», – написал Джеймс.

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Фото: инстаграм «Миннесоты»

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