Леброн – об Энтони Эдвардсе: «С ним трудно справиться! Молодой король»

Форвард «Лейкерс» отдал должное атакующему защитнику «Миннесоты» .

«Тимбервулвс» обыграли «Лейкерс» со счетом 111:102. Эдвардс набрал 29 очков (11-22 с игры, 3-8 из-за дуги), Джеймс – 28 очков (10-24, 1-6).

После матча опубликовала в интаграме фото дуэли баскетболистов. Лидер «Лейкерс» репостнул в сторис и прокомментировал данную запись.

«С ним трудно справиться! Молодой король», – написал Джеймс.

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Фото: инстаграм «Миннесоты»