Младший сын Леброна Джеймса не оценил обмен Уэстбрука в «Юту»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юта фото Расселл Уэстбрук соцсети Баскетбол

Брайс Джеймс, младший сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, отреагировал на обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту».

Брайс выложил в соцсетях фотошоп с Уэстбруком в форме «Джаз» и подписью «L». Пользователи считают, что сын суперзвезды НБА посчитал этот трейд неудачей «озерников».

Контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Клипперс».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. 

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12 комментариев

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Vagant
Ответ Мурзин Ринат
Он уже не в Лейкерс) хватит его хейтить, Рассу спокойно летом дадут эти 20 млн
20 лямов за пг, выходящего о скамьи? 12- 15 - будет удачей.
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Sonder
Ответ Геннадий Хиккарян
Она вовсе не зумерская. "Take this L" существовало задолго до появления самого понятия "зумер" и его во всю употребляли люди, которым сейчас как минимум 30-40. Urban Dictionary, если нужны пруфы http://i.imgur.com/aNlphWN.png
я понимаю, ну блин. еслиб щас зумеры зафорсили "пасть порву, моргалы выколю", это было бы сугубо их твиттерской заслугой
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Мурзин Ринат
Ответ Azat LA
Не думаю...
Он уже не в Лейкерс) хватит его хейтить, Рассу спокойно летом дадут эти 20 млн
+2
-1
+1
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Геннадий Хиккарян
Ответ Sonder
W и L это зумерская экспрессия эмоций, сокращенная до одной буквы. Смысл, думаю, понятен
Она вовсе не зумерская. "Take this L" существовало задолго до появления самого понятия "зумер" и его во всю употребляли люди, которым сейчас как минимум 30-40.

Urban Dictionary, если нужны пруфы http://i.imgur.com/aNlphWN.png
+2
0
+2
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Lokomotiv__1992
Ответ TurboMen
в какую стоимость оценивается Вестбрук на новый контракт? Хотя бы 20 лямов ему дадут?
10 -12 это его максимум если удачно сыграет за другую команду
+1
-1
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Dmitry Trepov
Ответ anastasia Krugova
Комментарий удален пользователем
Юта либо пошлет его дальше либо выкупит, он не будет там играть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
W и L это зумерская экспрессия эмоций, сокращенная до одной буквы. Смысл, думаю, понятен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azat LA
Ответ TurboMen
в какую стоимость оценивается Вестбрук на новый контракт? Хотя бы 20 лямов ему дадут?
Не думаю...
+7
-2
+5
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Consistency
Вы не поняли, он имел в виду L - Lakers навсегда. Мол, Вестбрук всегда будет в сердечках поклонников ЛАЛ, а они - у него:3
+3
-2
+1
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TurboMen
в какую стоимость оценивается Вестбрук на новый контракт? Хотя бы 20 лямов ему дадут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Комментарий удален
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Владимир Алексеев
L jazz
не хватает одной буквы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
scorp19
Он имел в виду что Юта теперь будет только лузать.
+9
-1
+8
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