Младший сын Леброна Джеймса не оценил обмен Уэстбрука в «Юту»
Брайс Джеймс, младший сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, отреагировал на обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту».
Брайс выложил в соцсетях фотошоп с Уэстбруком в форме «Джаз» и подписью «L». Пользователи считают, что сын суперзвезды НБА посчитал этот трейд неудачей «озерников».
Контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Клипперс».
Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.
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