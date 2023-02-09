Брайс Джеймс, младший сын лидера « » , отреагировал на обмен разыгрывающего в «Юту».

Брайс выложил в соцсетях фотошоп с Уэстбруком в форме «Джаз» и подписью «L». Пользователи считают, что сын суперзвезды НБА посчитал этот трейд неудачей «озерников».

Контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Клипперс».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.

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