Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы стопы
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на несколько недель из-за травмы правой стопы.
Джеймсу предстоит пройти дополнительное обследование, прежде чем станут известны более точные сроки восстановления.
4-кратный MVP НБА получил травму в конце третьей четверти воскресного матча против «Далласа» (111:108).
38-летний баскетболист смог продолжить игру и помог команде совершить самый крупный камбэк в нынешнем сезоне НБА. «Лейкерс» проигрывали 27 очков в первой половине встречи.
«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.
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