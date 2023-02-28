Звездный форвард « » выбыл из строя на несколько недель из-за травмы правой стопы.

Джеймсу предстоит пройти дополнительное обследование, прежде чем станут известны более точные сроки восстановления.

4-кратный MVP НБА получил травму в конце третьей четверти воскресного матча против « » (111:108).

38-летний баскетболист смог продолжить игру и помог команде совершить самый крупный камбэк в нынешнем сезоне . «Лейкерс» проигрывали 27 очков в первой половине встречи.

«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.

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