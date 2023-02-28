Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы стопы

Теги травмы Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на несколько недель из-за травмы правой стопы.

Джеймсу предстоит пройти дополнительное обследование, прежде чем станут известны более точные сроки восстановления.

4-кратный MVP НБА получил травму в конце третьей четверти воскресного матча против «Далласа» (111:108).

38-летний баскетболист смог продолжить игру и помог команде совершить самый крупный камбэк в нынешнем сезоне НБА. «Лейкерс» проигрывали 27 очков в первой половине встречи.

«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.

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10 комментариев

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Fogiii
зато в защите теперь будет 5 человек играть
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Starkom
Ответ TurboMen
Ну вот и приехали, все гнали на Дэвиса, но когда нужно совершить решающий рывок сломался Леброн, замечательно, превращается в такого же травмата. Причём сам момент был вообще не травмоопасный, никто на ногу не прыгал, сам ни на чью не приземлялся, вот вам и железный баскетболист, режим, на ровном месте...
Он похоже с прошлого раза не долечился до конца.
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Дмитрий Кутузов
Ответ out_nma
Бро, Джеймсу уже почти сорок лет
Вот именно! Леброн стал пропускать довольно много матчей уже после перехода в Лейкерс, то есть в возрасте 35+. А Дэвис - каличный всю карьеру, с молодых лет.
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Дмитрий Кутузов
Опять рыбалка, весенний жор...
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out_nma
Похоже, что Лейкерс в этом году мимо плей-офф
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out_nma
Ответ TurboMen
Ну вот и приехали, все гнали на Дэвиса, но когда нужно совершить решающий рывок сломался Леброн, замечательно, превращается в такого же травмата. Причём сам момент был вообще не травмоопасный, никто на ногу не прыгал, сам ни на чью не приземлялся, вот вам и железный баскетболист, режим, на ровном месте...
Бро, Джеймсу уже почти сорок лет
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+10
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TurboMen
Ну вот и приехали, все гнали на Дэвиса, но когда нужно совершить решающий рывок сломался Леброн, замечательно, превращается в такого же травмата. Причём сам момент был вообще не травмоопасный, никто на ногу не прыгал, сам ни на чью не приземлялся, вот вам и железный баскетболист, режим, на ровном месте...
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Максим Максимов
Габела
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Jazzzz
Ну все, Монтана-мама в апреле
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RAMIK
Это пздц! Надеюсь Дэвис не сломается и возьмёт все в свои руки!
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