Чарльз Баркли: «Игроки хотят зарабатывать 70 млн в год, но не могут выходить на площадку 3-4 раза в неделю»

Член Зала славы, телевизионный эксперт в очередной раз сделал выпад в адрес игроков НБА, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой.

«Не думаю, что фанаты злятся, если ты зарабатываешь 30, 40, 50 миллионов долларов, играя в баскетбол каждый день. Но нельзя зарабатывать 30, 40, 50 миллионов долларов, а затем пропускать матчи. Это неуважение к игре и к болельщикам.

Что самое интересное, после подписания нового телевизионного соглашения игроки смогут зарабатывать по 70 миллионов долларов в год. Они хотят зарабатывать 70 миллионов долларов, но не могут выходить на площадку 3-4 раза в неделю.

Они летают частными рейсами. У них лучшее медицинское оборудование за всю историю. Люди работают на сталелитейном заводе каждый день. Уверен, они тоже устали, но они выходят на работу каждый день», – заявил Баркли.

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