Чарльз Баркли: «Игроки хотят зарабатывать 70 млн в год, но не могут выходить на площадку 3-4 раза в неделю»

Теги НБА Чарльз Баркли Зал славы Баскетбол

Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли в очередной раз сделал выпад в адрес игроков НБА, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой.

«Не думаю, что фанаты злятся, если ты зарабатываешь 30, 40, 50 миллионов долларов, играя в баскетбол каждый день. Но нельзя зарабатывать 30, 40, 50 миллионов долларов, а затем пропускать матчи. Это неуважение к игре и к болельщикам.

Что самое интересное, после подписания нового телевизионного соглашения игроки смогут зарабатывать по 70 миллионов долларов в год. Они хотят зарабатывать 70 миллионов долларов, но не могут выходить на площадку 3-4 раза в неделю.

Они летают частными рейсами. У них лучшее медицинское оборудование за всю историю. Люди работают на сталелитейном заводе каждый день. Уверен, они тоже устали, но они выходят на работу каждый день», – заявил Баркли.

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BaltimoreRavens
Конечно хотят. Я тоже хочу. Но..... Хотеть не вредно 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Но игроки зарабатывают процент от прибыли Лиги. Если Лига зарабатывает столько, что владельцы платят 70 лямов игрокам, значит болелы довольны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валдис Пельш
всех тех шакалов нужно в аренду на завод
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий