Стэн Ван Ганди: «Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи»

Теги травмы НБА Чарльз Баркли Стэн Ван Ганди Зал славы Баскетбол

Экс-тренер команд НБА, баскетбольный эксперт Стэн Ван Ганди прокомментировал увеличение количества травм у нынешних игроков.

«Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи, за исключением встреч бэк-ту-бэк. Игроки пропускают матчи из-за настоящих травм. Несмотря на управление нагрузками, меньшее количество тренировок и прочие меры, травм становится больше. В этом и заключается проблема. Когда дела плохи, нужно что-то менять», – написал Ван Ганди в соцсетях.

Недавно член Зала славы Чарльз Баркли резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой. Баркли заявил, что они «не сталевары».

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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