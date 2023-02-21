Стэн Ван Ганди: «Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи»
Экс-тренер команд НБА, баскетбольный эксперт Стэн Ван Ганди прокомментировал увеличение количества травм у нынешних игроков.
«Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи, за исключением встреч бэк-ту-бэк. Игроки пропускают матчи из-за настоящих травм. Несмотря на управление нагрузками, меньшее количество тренировок и прочие меры, травм становится больше. В этом и заключается проблема. Когда дела плохи, нужно что-то менять», – написал Ван Ганди в соцсетях.
Недавно член Зала славы Чарльз Баркли резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой. Баркли заявил, что они «не сталевары».
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Комментарии