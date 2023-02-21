Стэн Ван Ганди: «Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи»

Экс-тренер команд , баскетбольный эксперт прокомментировал увеличение количества травм у нынешних игроков.

«Здоровые игроки в НБА редко пропускают матчи, за исключением встреч бэк-ту-бэк. Игроки пропускают матчи из-за настоящих травм. Несмотря на управление нагрузками, меньшее количество тренировок и прочие меры, травм становится больше. В этом и заключается проблема. Когда дела плохи, нужно что-то менять», – написал Ван Ганди в соцсетях.

Недавно член славы резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой. Баркли заявил, что они «не сталевары».

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