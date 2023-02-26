Карим Абдул-Джаббар: «Мог бы играть еще пару лет, если бы летал чартерами»

Теги НБА Карим Абдул-Джаббар Зал славы Баскетбол

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар считает, что нынешние игроки НБА имеют большие привилегии.

«Я не мог даже летать на чартерных самолетах. Мы должны были вставать в пять-шесть часов и лететь коммерческим рейсом. Эти парни не знают, как хорошо к ним относятся. Понимаете? Сейчас все по-другому.

Теперь я знаю, что мог бы играть еще пару лет, если бы мы летали чартерными самолетами. Думаю, это было самое сложное, с чем пришлось столкнуться. Вся это рутина с расписанием и необходимостью успеть на ранние утренние рейсы», – заявил Абдул-Джаббар.

Легендарный баскетболист завершил карьеру в 1989 году, когда ему было 42 года.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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11 комментариев

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Kemal Gul
Ответ skreamer
Карим сказал про самолёты, и мне сразу вспомнилась его гениальная сцена из "Аэроплана" в роли второго пилота :) - The hell I don’t! LISTEN, KID! I’ve been hearing that crap ever since I was at UCLA. I’m out there busting my buns every night! Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes!
Классика! Невозможно представить, чтобы такой фильм сняли сейчас с современной этикой и бесконечным страхом кого-либо оскорбить. Об этом, кстати, сам Дэвид Цукер говорил
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Tim Timson
скромно сказал пару сезонов). может и все 5)
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Tim Timson
Ответ Мурзин Ринат
Одно дело после матча или перед матчем отдохнуть и поспать,не парясь о времени, а другое в 3-4 часа ночи лететь , кто занимался проф.спортом знает, что сон это 90% успеха в восстановлении
и Вы это конкретно знаете же?).. Карим играл во времена когда в НБА не было денег, не было лоад менеджмента, не было фармакологии, которая увеличивала челюсть за межсезонье, и кучу персонала для восстановления. думаю Деду малость обидно сейчас, что его рекорд начинают нивелировать, но кто понимает, знает, что он вечная легенда, куда выше Леброна. во всех отношениях)
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Tim Timson
Ответ Степан Цубер
хорошо хоть не на пазиках ездили
ездили))
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Мурзин Ринат
Ответ Cubs-V
Ну так выглядит, как-будто он на телеге добирался на матчи.
Одно дело после матча или перед матчем отдохнуть и поспать,не парясь о времени, а другое в 3-4 часа ночи лететь , кто занимался проф.спортом знает, что сон это 90% успеха в восстановлении
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kaimussen
Ответ skreamer
Карим сказал про самолёты, и мне сразу вспомнилась его гениальная сцена из "Аэроплана" в роли второго пилота :) - The hell I don’t! LISTEN, KID! I’ve been hearing that crap ever since I was at UCLA. I’m out there busting my buns every night! Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes!
Если кто не видел: https://www.youtube.com/watch?v=n2A194yTWoQ&ab_channel=Movieclips
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+3
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kaimussen
Ответ skreamer
Карим сказал про самолёты, и мне сразу вспомнилась его гениальная сцена из "Аэроплана" в роли второго пилота :) - The hell I don’t! LISTEN, KID! I’ve been hearing that crap ever since I was at UCLA. I’m out there busting my buns every night! Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes!
Have you ever seen a grown man naked?
Шикарный фильм.
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+3
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Cubs-V
Ответ Jazzzz
Без шуток, кто много и часто летал самолетами, знает о чем говорит Карим.
Ну так выглядит, как-будто он на телеге добирался на матчи.
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-3
-1
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skreamer
Карим сказал про самолёты, и мне сразу вспомнилась его гениальная сцена из "Аэроплана" в роли второго пилота :)

- The hell I don’t! LISTEN, KID! I’ve been hearing that crap ever since I was at UCLA. I’m out there busting my buns every night! Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes!
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+7
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Степан Цубер
хорошо хоть не на пазиках ездили
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Без шуток, кто много и часто летал самолетами, знает о чем говорит Карим.
+6
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+5
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