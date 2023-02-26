Карим Абдул-Джаббар: «Мог бы играть еще пару лет, если бы летал чартерами»
Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар считает, что нынешние игроки НБА имеют большие привилегии.
«Я не мог даже летать на чартерных самолетах. Мы должны были вставать в пять-шесть часов и лететь коммерческим рейсом. Эти парни не знают, как хорошо к ним относятся. Понимаете? Сейчас все по-другому.
Теперь я знаю, что мог бы играть еще пару лет, если бы мы летали чартерными самолетами. Думаю, это было самое сложное, с чем пришлось столкнуться. Вся это рутина с расписанием и необходимостью успеть на ранние утренние рейсы», – заявил Абдул-Джаббар.
Легендарный баскетболист завершил карьеру в 1989 году, когда ему было 42 года.
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
Шикарный фильм.
- The hell I don’t! LISTEN, KID! I’ve been hearing that crap ever since I was at UCLA. I’m out there busting my buns every night! Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes!