Карим Абдул-Джаббар: «Мог бы играть еще пару лет, если бы летал чартерами»

Член Зала славы считает, что нынешние игроки имеют большие привилегии.

«Я не мог даже летать на чартерных самолетах. Мы должны были вставать в пять-шесть часов и лететь коммерческим рейсом. Эти парни не знают, как хорошо к ним относятся. Понимаете? Сейчас все по-другому.

Теперь я знаю, что мог бы играть еще пару лет, если бы мы летали чартерными самолетами. Думаю, это было самое сложное, с чем пришлось столкнуться. Вся это рутина с расписанием и необходимостью успеть на ранние утренние рейсы», – заявил Абдул-Джаббар.

Легендарный баскетболист завершил карьеру в 1989 году, когда ему было 42 года.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога