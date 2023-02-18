Чарльз Баркли: «Не сомневаюсь в том, что будет локаут. Нельзя относиться к владельцам и болельщикам, как к дерьму»
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о том, как недавние запросы на обмен повлияют на расклад сил в НБА.
Лига и профсоюз игроков ведут переговоры о продлении коллективного соглашения.
«Вы не можете просто взять мои деньги, а через 6 месяцев или год сказать, что хотите развестись со мной.
Не сомневаюсь в том, что будет локаут. Нельзя относиться к владельцам и болельщикам, как к дерьму. А именно это и происходит. Они берут себе деньги, а потом устраивают распределение нагрузки, запросы на обмен», – заявил Баркли.
Самые громкие запросы на обмен в последнее время случились в «Бруклине», который покинули Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт.
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Сомневаюсь что то
Тем более что по итогу все довольны остались.