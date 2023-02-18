Чарльз Баркли: «Не сомневаюсь в том, что будет локаут. Нельзя относиться к владельцам и болельщикам, как к дерьму»

Теги Бруклин НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о том, как недавние запросы на обмен повлияют на расклад сил в НБА.

Лига и профсоюз игроков ведут переговоры о продлении коллективного соглашения.

«Вы не можете просто взять мои деньги, а через 6 месяцев или год сказать, что хотите развестись со мной.

Не сомневаюсь в том, что будет локаут. Нельзя относиться к владельцам и болельщикам, как к дерьму. А именно это и происходит. Они берут себе деньги, а потом устраивают распределение нагрузки, запросы на обмен», – заявил Баркли.

Самые громкие запросы на обмен в последнее время случились в «Бруклине», который покинули Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт.

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9 комментариев

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Jerry Rodrogha
Ответ Light Yagami
Пока есть золотая кура (Леброн), несущая золотые яйца, никто дёргаться не будет. В крайнем случае могут слёзки подтереть себе долларовыми купюрами, как в том мемчике с Вуди Харрельсоном (или как его правильно там). А вот когда закончит Джэймс, то тут инста локаут залетит, тут всё по фактам раскидал жирный.
Лол, локаут случается, когда коллективное соглашение перестаёт действовать. Если Леброн посреди срока завершит, то хоть как захоти, не устроишь
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Light Yagami
Пока есть золотая кура (Леброн), несущая золотые яйца, никто дёргаться не будет. В крайнем случае могут слёзки подтереть себе долларовыми купюрами, как в том мемчике с Вуди Харрельсоном (или как его правильно там). А вот когда закончит Джэймс, то тут инста локаут залетит, тут всё по фактам раскидал жирный.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ Mr.BadGuy
Так это он конкретно по трампу проехался, а не по республиканцам вообще
так трамп лучше любых республиканцев, мб кроме десантиса
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ AEZAKMI228
https://www.sports.ru/basketball/1114848740-charlz-barkli-o-golosovanii-bolelshhikov-posmotrite-chto-proizoshlo-v-.html Сомневаюсь что то
Так это он конкретно по трампу проехался, а не по республиканцам вообще
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ Mr.BadGuy
Лол, Чак республиканец. это давно известно. Поэтому он говорит по делу, а не всякую толерасткую херню
https://www.sports.ru/basketball/1114848740-charlz-barkli-o-golosovanii-bolelshhikov-posmotrite-chto-proizoshlo-v-.html

Сомневаюсь что то
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demx
Ответ salogiannis
Где Чак смог отхлебнуть Эликсир Адекватности?
Что тут адекватного? Бруклин никто не заставлял на эти авантюры идти. Их решения, их риски. И из-за них одних теперь локаут будет? Маловероятно.
Тем более что по итогу все довольны остались.
+5
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-1
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Mr.BadGuy
Ответ salogiannis
Где Чак смог отхлебнуть Эликсир Адекватности?
Лол, Чак республиканец. это давно известно. Поэтому он говорит по делу, а не всякую толерасткую херню
+9
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimassss6
Ответ salogiannis
Где Чак смог отхлебнуть Эликсир Адекватности?
Он всегда его имел. Он по многим вещам говорит правильные вещи
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+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salogiannis
Где Чак смог отхлебнуть Эликсир Адекватности?
+11
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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