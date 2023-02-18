«Вы не сталевары». Чарльз Баркли раскритиковал управление нагрузкой

Член Зала славы резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой.

«У этих парней лучшие врачи, лучшая обувь, лучшее все. Они зарабатывают по 30-50 миллионов долларов в год! Я не думаю, что мы о многом просим, если хотим, чтобы они играли.

Травмы были всегда, но игроки никогда не пропускали матчи только потому, что так хотели. Есть разница между травмой и управлением нагрузкой.

Если ты получаешь такие деньги, у тебя есть обязательства перед болельщиками. Я был бы не против получать 30-40 миллионов долларов, за это, я думаю, можно потерпеть 35 минут на баскетбольной площадке. Вы не сталевары», – сказал Баркли.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит