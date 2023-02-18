«Вы не сталевары». Чарльз Баркли раскритиковал управление нагрузкой
Член Зала славы Чарльз Баркли резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой.
«У этих парней лучшие врачи, лучшая обувь, лучшее все. Они зарабатывают по 30-50 миллионов долларов в год! Я не думаю, что мы о многом просим, если хотим, чтобы они играли.
Травмы были всегда, но игроки никогда не пропускали матчи только потому, что так хотели. Есть разница между травмой и управлением нагрузкой.
Если ты получаешь такие деньги, у тебя есть обязательства перед болельщиками. Я был бы не против получать 30-40 миллионов долларов, за это, я думаю, можно потерпеть 35 минут на баскетбольной площадке. Вы не сталевары», – сказал Баркли.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
Никаких рычагов влияния и давления у лиги не осталось
Захотел чувак не сыграл на МВЗ, захотел сыграл, раньше люди туда мечтали пробиться, а сейчас с тяжеловесными контрактами на 5-10 мин выйти на площадку не могут
Никто не просит их весь матч пахать и стать МВП, просто выйди, хотя бы для людей, которые деньги платят за это
О менталитете Кобе и других топ игроков, которые даже на МВЗ зарубались уже вообще не стоит ничего говорить, люди уже просто просят хотя бы выйти игроков на площадку
Просто жесть