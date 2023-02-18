«Вы не сталевары». Чарльз Баркли раскритиковал управление нагрузкой

Теги НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли резко высказался об игроках, которые пропускают матчи из-за управления нагрузкой.

«У этих парней лучшие врачи, лучшая обувь, лучшее все. Они зарабатывают по 30-50 миллионов долларов в год! Я не думаю, что мы о многом просим, если хотим, чтобы они играли.

Травмы были всегда, но игроки никогда не пропускали матчи только потому, что так хотели. Есть разница между травмой и управлением нагрузкой.

Если ты получаешь такие деньги, у тебя есть обязательства перед болельщиками. Я был бы не против получать 30-40 миллионов долларов, за это, я думаю, можно потерпеть 35 минут на баскетбольной площадке. Вы не сталевары», – сказал Баркли.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fy6597kh4n
Реально, они уже делают все что хотят

Никаких рычагов влияния и давления у лиги не осталось

Захотел чувак не сыграл на МВЗ, захотел сыграл, раньше люди туда мечтали пробиться, а сейчас с тяжеловесными контрактами на 5-10 мин выйти на площадку не могут

Никто не просит их весь матч пахать и стать МВП, просто выйди, хотя бы для людей, которые деньги платят за это

О менталитете Кобе и других топ игроков, которые даже на МВЗ зарубались уже вообще не стоит ничего говорить, люди уже просто просят хотя бы выйти игроков на площадку

Просто жесть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NO.MYNAMEISJEFFERY!
Боже. Чарльз со светлыми высказываниями. Радует такой Баркли
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий